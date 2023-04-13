Завод компанії "ТЕРРА" у Харківській області

Один з найбільших в Україні виробників круп і пластівців компанія «ТЕРРА» збудує завод на заході України. Це буде практично повністю автоматизоване та енергонезалежне виробництво, розповів у коментарі ZAXID.NET комерційний директор компанії Олександр Ясинський.

Перший завод компанії «ТЕРРА» майже 25 років працює у Харківській області. До повномасштабної війни, говорить Олександр Ясинський, планувалося розширити його потужності. Та згодом керівництво компанії вирішило масштабувати і диверсифікувати виробництво через будівництво нового заводу у більш безпечному регіоні. Також багато споживачів продукції «ТЕРРА» виїхали у західні області. Релокувати таке потужне виробництво, додає Олександр Ясинський, неможливо, простіше збудувати нове.

«Зараз ми визначаємось із майданчиком для будівництва. Розглядаємо Львівську, Тернопільську і Рівненську області. У нас великі вимоги до території: потрібна залізнична колія, транспортний вузол, інфраструктура, люди. Нам важлива логістика – і до споживачів в Україні, і для експорту», – каже комерційний директор компанії «ТЕРРА».

Також компанія шукає партнера для інвестицій у новий завод та веде переговори з іноземним банком про відкриття кредитної лінії, адже у нове виробництво треба вкласти близько 20 млн доларів.

«Якби ми розширювали свій завод на Харківщині, то це коштувало би близько 5 млн доларів, а будівництво нової інфраструктури – в рази дорожче, тому шукаємо партнерів. Також розглядаємо можливість кооперації із потужними сільськогосподарськими виробниками – тоді можна буде заснувати нову компанію із вирощування і переробки», – говорить Олександр Ясинський.

На новому заводі планується переробляти 300 тис. тонн сировини на рік, що дасть можливість випускати 150 тис. тонн продукції в рік. Окрім звичного асортименту компанії – крупи, борошно, пластівці, каші і супи швидкого приготування тощо – у планах є запуск гречаної лінії і лінії з переробки кукурудзи.

Також на заводі хочуть збудувати свою біокотельню і виробляти «зелені» тепло та електроенергію для забезпечення потреб виробництва.

«Це буде максимально автоматизоване виробництво – і лінії, і упаковка, і транспорт. Потрібні будуть оператори, які працюватимуть за пультами управління. Тому плануємо працевлаштовувати і людей з інвалідністю, адже це не буде носіння мішків», – каже Олександр Ясинський.

За словами Олександра Ясинського, якщо компанії вдасться знайти готові приміщення, то запустити новий завод можна буде вже через рік, а будівництво виробництва з нуля займе орієнтовно два роки.

Паралельно компанія «ТЕРРА» відкриватиме свою роздрібну мережу магазинів. Перший запустили на Харківщині, а впродовж року планують відкрити магазини по всій Україні.

Довідково

Компанія «ТЕРРА» зареєстрована у Харківській області у 1999 році. Її власниками є Олександр та Ігор Ясинські. Також серед співзасновників – Сергій Приходько і Олег Гоженко. Компанія експортує свою продукцію – крупи, пластівці, борошно, каші і супи швидкого приготування, комбікорм тощо (загалом 200 позицій) – у 67 країн світу: в США, Європу, ОАЕ, ПАР, Малайзію, на Шрі-Ланку тощо. «ТЕРРА» входить до найбільших виробників круп в Україні і у топ-5 органічних виробників.