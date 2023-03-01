Компанія «Карпатські мінеральні води» відновила будівництво другого заводу на Львівщині
Інвестиції у першу чергу заводу становлять понад 23 млн доларів
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Компанія «Карпатські мінеральні води» (торгові марки «Карпатська джерельна», «Соковинка») повернулась до планів на будівництво другого заводу мінеральних вод біля нової свердловини у Золочівському районі Львівщини. Про це ZAXID.NET розповів керівник відділу залучення інвестицій Львівської обласної військової адміністрації Орест Фільц.
«Карпатські мінеральні води» оголосили про наміри збудувати на Львівщині другий завод мінеральних вод у 2021 році, проте планам завадило повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зараз компанія повернулась до будівництва: нова свердловина, звідки добуватимуть воду, обстежена, ділянка погоджена, документи, за словами Ореста Фільца, готові на 80%.
Завод площею 21 га складатиметься з чотирьох черг. Будівництво першої розпочнеться наприкінці весни і має завершитись за рік – у травні 2024 року. Інвестиції в першу чергу будівництва нового заводу становлять понад 23 млн доларів.
«У компанії сказали, що через воєнні дії вони можуть планувати на рік, тому щодо інвестицій в подальші три черги можна буде говорити після реалізації першої. Це залежатиме від того, чи ми вже переможемо у війні, чи будемо на завершальній стадії війни, що буде з доларом, з будівельними матеріалами тощо», – пояснив Орест Фільц.
Площа першої черги (пускового комплексу) становитиме 14 тис. м2, очікувана потужність виробництва – 230 млн пляшок на рік, кількість робочих місць – 80. За словами засновника групи компаній «Карпатські мінеральні води» Сергія Устенка, реалізація першої черги проекту принесе близько 110 млн грн податків в бюджет на рік.
Після реалізації усіх чотирьох черг, говорить Сергій Устенко, на заводі працюватимуть до 300 людей.
Перший завод компанії працює в селі Струтин Золочівського району Львівщини. Мінеральну воду «Карпатська Джерельна» видобувають з двох артезіанських свердловин на глибині 90 метрів із природного джерела. Виробництво розташоване безпосередньо біля джерела.
Окрім мінеральної води «Карпатська джерельна», випускаються також солодкі води «Фруктова джерельна» і «Соковинка», а також енергетичний напій «Dragon».
За даними сервісу Youcontrol, серед засновників «Карпатських мінеральних вод» є ТзОВ «АМП-2», зареєстроване в Києві, і «Диналум Файненс ЛТД», зареєстроване на Кіпрі. До середини 2021 року серед співзасновників і співвласників компанії був Петро Устенко, колишній голова Соціалістичної партії України, забороненої Восьмим апеляційним судом Львова у червні 2022 року.