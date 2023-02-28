Українська мережа торговельних центрів «Епіцентр К» інвестує 10 млн євро в польську мережу магазинів спортивного одягу та інвентаря Intersport. Відомо, що польська компанія шукала інвестора кілька місяців.

Як пише Rzeczpospolita, після появи інформації про намір «Епіцентру» інвестувати в Intersport, акції останньої зросли. Якщо 26 лютого капіталізація компанії становила менше 29 млн доларів, то вже вранці 27 лютого вона зросла до 35 млн доларів.

Передбачається, що «Епіцентр К» інвестує в Intersport 10 млн євро, з них 7 млн готівкою. Водночас остаточну угоду сторони мають підписати до 3 квітня.

Вже відомо, що правління Intersport Polska скликало позачергові загальні збори 20 квітня, щоб розглянути питання збільшення капіталу. Відповідно до проекту, торгова компанія хоче випустити до 55,3 млн акцій серії I по 0,86 злотих за акцію та направити їх до «Епіцентр К». Метою компанії, що котирується на Варшавській фондовій біржі, є залучення коштів для розвитку та підвищення ліквідності.

Відомо, що сторони вже підписали документ, який містить основні умови інвестиційного процесу.

«Епіцентр К» – українська мережа торговельних центрів. Компанія була заснована в 2003 році і з того часу побудувала мережу з 69 торгових об'єктів загальною площею 1,5 млн кв.

У 2015 році «Епіцентр К» вивів на український ринок спортивні товари під брендом Intersport, відкривши 19 магазинів.