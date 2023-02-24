Новий ТРЦ у Бучі буде вп’ятеро більший за зруйнований

Компанія «Епіцентр» побудує в Бучі на Київщині новий торговий центр, уп’ятеро більший за той, що був знищений під час російської окупації міста. Про це 24 лютого повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що новий двоповерховий ТРЦ буде найбільшим серед усієї мережі та охоплюватиме 60 тис. м2 торгових площ. Загальна площа нового «Епіцентру» становитиме близько 100 тис. м2, що в понад п’ять разів більше за зруйнований окупантами ТРЦ.

Як повідомляє Forbes, гендиректор «Епіцентру» Петро Михайлишин зазначив, що інвестиції компанії дозволять прискорити відновлення регіонів, які постраждали від бойових дій.

Наразі компанія вже готує будмайданчик під нове будівництво, зокрема, завершений демонтаж зруйнованого об’єкта й завершується розробка проекту нового ТРЦ. Крім магазину, у «Епіцентрі» розташують продуктовий магазин Food Market, аптеку, косметично-парфумерний бутік Mon Cheri, Садовий центр, дитячий магазин Epic, Intersport та інші.

На території ТРЦ розташують наземну парковку, а також збудують підземний паркінг, що зможе слугувати укриттям. Поруч із торговим центром облаштують пішохідну відпочинкову зону.

Нагадаємо, росіяни окупували Бучу з перших днів повномасштабного вторгнення. У місті були вбиті сотні цивільних мешканців, а також пошкоджені житлові будинки й об’єкти комерційної інфраструктури. Українські захисники деокупували місто на початку квітня.