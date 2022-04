1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив радісну звістку – українські військові 31 березня звільнили місто від російських загарбників. Наступного дня окупантів викинули з усієї Київської області.

Проте радість, яку мали б відчувати в цей момент українці, затьмарювали жах та ненависть, адже в той же час стало відомо, що в одній лише Бучі росіяни розстріляли щонайменше 280 мирних мешканців. Їх вбивали просто на вулиці, декому зв’язували руки і стріляли в потилицю, частина вбитих – неповнолітні.

Вбитими і зі слідами тортур знайшли старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка Ігоря та сина Олександра, яких викрали 23 березня. Тіла Ольги та Олександра були в братській могилі, Ігоря – в каналізації. Обабіч траси за 20 км від Києва виявили тіла кількох роздягнених жінок, загорнутих у ковдру. Росіяни намагалися їх спалити.

Житомирська траса біля села Дмитрівка під Києвом теж всіяна трупами цивільних, пише «Бабель». В Ірпіні росіяни розстрілювали жінок, а потім їздили по них танками. За оцінками мера Ірпіня Олександра Маркушина, за час окупації від рук росіян загинули кілька сотень мирних мешканців, повідомляє DW.

Здавалося б, після скинутих бомб на пологовий будинок та театр в Маріуполі росіяни вже не можуть здивувати новими звірствами. Проте різанину в Бучі та інших населених пунктах Київщини можна назвати справжнім геноцидом проти українців, і це новий рівень воєнних злочинів Росії.

ZAXID.NET публікує фото та відео з місця трагедії – без цензурування, бо про цей безпрецедентний і шокуючий факт геноциду в Україні у XXI столітті мають знати всі.

Another video from Bucha. pic.twitter.com/SgVRTXd6Dk — Промисловий Портал (@ua_industrial) April 3, 2022

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ці розстріли навмисними та закликав світових лідерів закрити всі товарні порти для росіян, відключити російські банки від SWIFT та накласти ембарго на імпорт нафти і газу з Росії.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

На звірства росіян відреагувала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, яка назвала їх мерзенними та пообіцяла допомогти Україні зібрати докази й підтримати розслідування цих злочинів.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.



The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account. — Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022

Президент Європейської ради Шарль Мішель також заявив, що Європейський Союз допоможе Україні у зборі доказів, а також накладе на Росію ще більше санкцій.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Також добиватися справедливості для українців за воєнні злочини Росії пообіцяло МЗС Чехії.

The systematic killing of civilians, committed by the fleeing Russian army, is another disgusting war crime committed by Putin’s regime. Czechia together with Allies will be striving for justice as those responsible must be held to account. — Czech MFA (@CzechMFA) April 3, 2022

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що винні у воєнних злочинах в Україні мають бути покарані, а також пообіцяла додаткову підтримку українській армії.

Die Bilder aus #Butscha sind unerträglich. Putins hemmungslose Gewalt löscht unschuldige Familien aus und kennt keine Grenzen. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 3, 2022

Воєнними злочинами, які не можна виправдати, назвав різанину в Бучі посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.