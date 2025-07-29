Уперше про планований термінал на Львівщині Unimot S.A заявила 2022 року

Найбільший польський імпортер палива і нафтопродуктів, група компаній Unimot S.A планує побудувати паливно-енергетичний комплекс на території Шегинівської громади Львівської області. Його приблизна вартість становитиме до 60 млн євро. Про це повідомив директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні Unimot S.A. Назарій Волянський, пише Enkorr.

«Ми вже купили землю на заході України, в Мостиськах. Це буде великий проєкт паливно-енергетичного комплексу, паливний термінал – близько 55-60 млн євро», – повідомив він під час круглого столу «Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони, бізнес запускають відновлення» в агенції «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що компанія вже подала заявку в Міністерство економіки для визнання значним інвестором і розраховує на отримання певних стимулів від держави.«Маємо надію, що ми їх отримаємо і розпочнемо цей проєкт. Зараз він перебуває в стадії активної підготовки», – зазначив він. Волянський уточнив, що зазначена земельна ділянка «з залізницею».

Згідно з даними платформи YouControl, в Україні група Unimot має кілька «дочок», зокрема це ТзОВ «Унімот Україна» у Львові та ТзОВ «Мот» у Києві. Київська компанія володіє трьома окремими земельними ділянками промислового призначення на Львівщині поблизу кордону. Їхня сукупна площа становить 17,44 га, вони розташовані на околицях сіл Волиця та Мостиська Другі.

Найбільшу з них – 11,99 га компанія купила 2023 року на аукціоні Шегинівської сільської ради за майже 42,1 млн грн.

2022 року Львівська ОДА повідомляла, що компанія «Унімот Україна» планує збудувати на території Львівщини нафтобазовий комплекс – термінал нафтопродуктів. Для цього розглядали три ділянки, які мають необхідну площу та залізничну доступність.

Тоді йшлося про те, що комплекс має забезпечувати приймання цистерн з паливом по вузькій залізничній колії, для подальшого зливу, зберігання і відвантаження українським споживачам автомобільним і залізничним транспортом. Інвестиції першої черги в об’єкт мали становити 12 млн євро та створити чотири десятки робочих місць.

Польська група Unimot S.A. – незалежний імпортер рідкого та газоподібного палива. Компанія заснована 1992 року, нині Unimot є найбільшим польським дистриб’ютором палива і нафтопродуктів. Група пропонує дизельне пальне, біопаливо, зріджений газ, природний газ, електроенергію, моторні оливи та бітум.

З 2017 року котирується на основному ринку Варшавської фондової біржі. Від 2017 року Unimot будує мережу автозаправних станцій у Польщі, а з 2019 року і в Україні під брендом Avia на основі договорів мастер-франчайзингу. Ключовим власником і головою правління групи є польський бізнесмен Адам Сікорські.

Група Unimot у першому кварталі 2025 року отримала 47 млн злотих валового прибутку.

З початком повномасштабної війни у 2022 році група стала однією з перших компаній, хто мобілізував значні обсяги нафтопродуктів на гостродефіцитний український ринок.

Раніше польські компанії Unimot і PZL Sędziszów, а також їхній український партнер заснували компанію PZL Defence для виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та антидронових систем.