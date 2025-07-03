Проєкт передбачає створення першої ділянки європейської колії стандарту 1435 мм від кордону Польщі до Львова

Європейський Союз схвалив виділення 76 млн євро ґранту на реалізацію першого етапу будівництва євроколії на ділянці Скнилів – Мостиська, що з’єднає Львів із польським кордоном і відкриє нове пряме залізничне сполучення між Україною і Європейським Союзом. Про це повідомило міністерство розвитку громад у четвер, 3 липня.

Проєкт передбачає створення першої повноцінної ділянки європейської колії стандарту 1435 мм від кордону Польщі до Львова протяжністю 78 км. Після завершення робіт українські пасажирські та вантажні поїзди зможуть без пересадок, без зміни візків і без зупинок на кордоні прямувати до країн ЄС.

Житло дедалі частіше проєктують не як окремий об’єкт, а як логічну частину міста. ЖК Big Ben від РІЕЛ – чудовий приклад цього підходу. Він ідеально інтегрується в навколишнє середовище, зберігає баланс між архітектурою, пішохідними маршрутами та публічними просторами. Саме це підвищує цінність такого типу будинків і для мешканців, і для інвесторів.

«Це велике і стратегічне рішення. Євроколія – це коротший час у дорозі, відсутність необхідності в пересадці пасажирів, нові можливості для транзиту, розвантаження пунктів пропуску. І водночас – це інвестиція в економічну стійкість України, розвиток торгівлі, підсилення експорту, нові можливості для бізнесу та логістики», – прокоментував міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше пресслужба Львівської міської ради повідомляла, що євроколію від кордону з Польщею планують протягнути до головного залізничного вокзалу Львова. Частину робіт профінансує фонд Європейського Союзу. Зокрема, ЛКП «Інститут просторового розвитку» розробило проєкт реалізації другого етапу будівництва євроколії – зі Скнилова до Львова. В результаті реалізації цього проєкту залізничний вокзал Львова перетвориться на повноцінний транспортний хаб.

Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, будівництво цієї колії можуть розпочати наприкінці 2025 року. За словами заступника мера Львова Сергія Кіраля, британська компанія Building Design Partnership Ltd за підтримки уряду Великої Британії завершила перший етап планування проєкту транспортного хабу у Львові.

За реалізацію проєкту відповідає «Укрзалізниця». Загальна вартість будівництва становить 200 млн євро.

Додамо, що у 2023 році «Укрзалізниця» анонсувала будівництво низки євроколій до кордону. Торік проклали євроколію до Рави-Руської, що дозволило запустити прямий потяг зі Львова до Варшави. В січні 2025 року Франція передала партію рейок для будівництва євроколії на Львівщині.