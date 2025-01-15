Рейки, які 15 січня 2025 року Франція передала на Львівщину

Уряд Франції передав Україні першу партію рейок виробництва французької компанії Saarstahl Rail SAS, яка 15 січня прибула потягом на станцію Мостиська-ІІ. Рейки плануюють використати, зокрема, для реконструкції євроколії Мостиська – Скнилів. Пресслужба Львівської ОВА повідомила, що вага партії становить 1083 тонн.

«Рейки дозволять відремонтувати близько 150 кілометрів залізничної колії. Ми горді, що цей проєкт буде внеском у розвиток залізничної мережі України і радіємо, що він реалізується з використанням сучасних технологій виробництва, які в умовах сталого розвитку та енергоефективності дозволяють зменшити викиди CO²», – розповів спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн.

Зазначимо, що партію допомоги привезли на новостворений окремий пункт прикордонно-митного огляду поїздів на станцію Мостиська-ІІ. У ЛОВА зазначили, що завдяки пункту огляду поїздів Україна забезпечить швидший рух потягів через держкордон.

«Дякую за проєкт із модернізації залізничної інфраструктури. Я сподіваюсь, це стане добрим початком наступного великого проєкту, який ми дуже хочемо реалізувати на Львівщині: будівництво євроколії Мостиська – Скнилів», – сказав голова ЛОВА Максим Козицький.

Приблизний маршрут євроколії Мостиська – Скнилів. Зображення ZAXID.NET

Директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський розповів, що в області працюють над відновленням міжнародного залізничного сполучення на ділянці Сянок – Старжава – Хирів. За словами Шуліковського, також необхідно реконструювати 72,9 км колії дільниці від Мостиськ до Скнилова.

У ЛОВА зазначили, що дефіцит виробництва рейок виник через російську агресію, коли припинив роботу завод «Азовсталь» у Маріуполі. Через це Франція до вересня 2025 року передасть в Україну доставлять майже 19 тис. тонн рейок.

Додамо, французька компанія Saarstahl Rail SAS, яка спеціалізується на виробництві залізничних рейок, щороку виготовляє понад 300 тисяч тонн продукції.