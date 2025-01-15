Франція передала Львівщині першу партію рейок для євроколії
Завдяки допомозі Франції Україна відремонтує 150 км залізничної колії
Уряд Франції передав Україні першу партію рейок виробництва французької компанії Saarstahl Rail SAS, яка 15 січня прибула потягом на станцію Мостиська-ІІ. Рейки плануюють використати, зокрема, для реконструкції євроколії Мостиська – Скнилів. Пресслужба Львівської ОВА повідомила, що вага партії становить 1083 тонн.
«Рейки дозволять відремонтувати близько 150 кілометрів залізничної колії. Ми горді, що цей проєкт буде внеском у розвиток залізничної мережі України і радіємо, що він реалізується з використанням сучасних технологій виробництва, які в умовах сталого розвитку та енергоефективності дозволяють зменшити викиди CO²», – розповів спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн.
Зазначимо, що партію допомоги привезли на новостворений окремий пункт прикордонно-митного огляду поїздів на станцію Мостиська-ІІ. У ЛОВА зазначили, що завдяки пункту огляду поїздів Україна забезпечить швидший рух потягів через держкордон.
«Дякую за проєкт із модернізації залізничної інфраструктури. Я сподіваюсь, це стане добрим початком наступного великого проєкту, який ми дуже хочемо реалізувати на Львівщині: будівництво євроколії Мостиська – Скнилів», – сказав голова ЛОВА Максим Козицький.
Приблизний маршрут євроколії Мостиська – Скнилів. Зображення ZAXID.NET
Директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський розповів, що в області працюють над відновленням міжнародного залізничного сполучення на ділянці Сянок – Старжава – Хирів. За словами Шуліковського, також необхідно реконструювати 72,9 км колії дільниці від Мостиськ до Скнилова.
У ЛОВА зазначили, що дефіцит виробництва рейок виник через російську агресію, коли припинив роботу завод «Азовсталь» у Маріуполі. Через це Франція до вересня 2025 року передасть в Україну доставлять майже 19 тис. тонн рейок.
Додамо, французька компанія Saarstahl Rail SAS, яка спеціалізується на виробництві залізничних рейок, щороку виготовляє понад 300 тисяч тонн продукції.