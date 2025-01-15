Відкриття пункту огляду поїздів Мостиська-II

Біля кордону з Польщею на Львівщині відкрили новий пункт прикордонно-митного огляду на станції Мостиська-II. Реконструкція пункту пропуску обійшлася у 121 млн грн, кошти надав Євросоюз.

«Почав роботу пункт прикордонно-митного огляду на станції Мостиська-ІІ, і на цей пункт уже прибула перша партія рейок французького виробництва для відновлення та модернізації залізничної інфраструктури України», – повідомив у середу, 15 січня, голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що завдяки роботі пункту на станції Мостиська-ІІ поїзди швидше будуть рухатися через держкордон і, відповідно, Україна швидше отримуватиме важливі вантажі з Європи. Це дозволить збільшити вантажопотік удвічі, а в перспективі – у три рази.

«Одночасно обслуговуватимуть більше пасажирів та потягів, що суттєво пришвидшить перетин кордону і зменшить черги на інших пунктах пропуску», – зазначив Максим Козицький.

Біля кордону з Польщею відкрили пункт огляду поїздів Мостиська-II (фото ЛОВА)

Загальна вартість реконструкції пункту пропуску – понад 121 млн грн. Роботи профінансували фонд Європейського союзу Connecting Europe Facility та Європейський інвестиційний банк.

Укразалізниця повідомила, що під час реконструкції пункту пропуску було виконано такі роботи:

збудовано чотири вежі для огляду рухомого складу працівниками прикордонної служби України;

встановлено два блоки-модулі (одно- та двоповерхові) для працівників прикордонного контролю;

облаштовано чотири вольєри для службових собак;

улаштовано систему відеоспостереження (30 камер) та покриття Wi-Fi;

модернізовано систему секціонування контактної мережі.

Сьогодні через цей пункт пропуску прибула перша партія рейок виробництва французької компанії Saarstahl Rail SAS, яка до вересня планує поставити в Україну майже 20 тис. тонн таких рейок для відновлення інфраструктури. Також на Львівщину прибув спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн.

Нагадаємо, раніше прикордонний огляд потягів відбувався на перегоні Мостиська – Держкордон. Проєкт з перенесення пункту огляду мали завершити ще до кінця 2023 року.