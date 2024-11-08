Перенесення пункту огляду збільшить прийом-здачу поїздів по євроколії до п'яти

АТ «Укрзалізниця» у грудні завершить проєкт з перенесення пункту прикордонного огляду поїздів на станцію Мостиська ІІ поблизу українсько-польського кордону на Львівщині. Про це повідомляє галузеве видання Rail Insider з посиланням на нараду представників АТ «Укрзалізниця» з польськими перевізниками, що відбулася у четвер, 7 листопада.

Зараз прикордонний огляд потягів, що прямують з України в Польщу, відбувається на перегоні Мостиська – Держкордон. Проєкт з перенесення пункту огляду мали завершити ще до кінця 2023 року, проте лише зараз закінчується його доопрацювання.

Реалізація проєкту дозволить збільшити прийом-здачу поїздів по колії 1435 мм до п’яти.