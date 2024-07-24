Серед проєктів – прокладання євроколії зі Львова до Чопа

Координаційний комітет програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» (CEF) погодив проєкт інтеграції залізничної системи України в транспортну систему ЄС, в межах якого АТ «Укрзалізниця» отримає мажйе 43 млн євро для будівництва і реконструкції євроколій.

Як повідомила 23 липня пресслужба УЗ, проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для підвищення пропускної здатності української залізничної інфраструктури. Загальний бюджет проєкту становить 85,91 млн євро, із них CEF надасть «Укрзалізниці» 42,95 млн євро.

Ці кошти мають скерувати та такі проєкти:

реконструкція споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці Чоп – Львів;

проєктування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів – Чернівці – Вадул-Сірет – держкордон;

розробка стратегії реконструкції Львівського залізничного вузла з урахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) на території України;

проєктування та будівництво колії 1435 мм з електрифікацією на дільниці Павлове-2 / Матьовце – Ужгород;

електрифікацію колії 1435 мм на ділянці Чоп – Ужгород.

«CEF другий рік поспіль виділяє кошти на реалізацію стратегічних інфраструктурних проєктів, які будуть спрямовані на розбудову євроколії на території України, завдяки чому зможемо відкривати нові пасажирські маршрути та нарощувати транзитний потенціал України», – розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Також ці гроші спрямують на проведення експертизи щодо відповідності вимогам TSI вищезазначених проєктів і ділянок Ковель – Ягодин – Держкордон та Медика/Мостиська ІІ – Львів (Скнилів).



️CEF (Connecting Europe Facility) – це фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Додамо, що торік «Укрзалізниця» анонсувала будівництво низки євроколій до кордону. Торік проклали євроколію до Рави-Руської, що дозволило запустити прямий потяг зі Львова до Варшави.

У 2024 році за грантові гроші Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) планують розпочати будівництво євроколії зі Скнилова до Мостиськ.