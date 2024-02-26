Станцію «Скнилів» планують перетворити на міжнародний залізничний хаб

У 2024 році стартує будівництво євроколії Мостиська – Скнилів, що сполучатиме держкордону з Польщею зі Львовом. Будівництво євроколії профінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про це на форумі «Україна. Рік 2024» 25 лютого повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що завдяки новому сполученні станція «Скнилів» стане міжнародним залізничним хабом. Це перший інфраструктурний проект, який запланували реалізувати у 2024 році.

«Для розбудови хабу обрали саме її, щоб уникнути перевантаження станції “Львів”, через яку прямують більшість внутрішньодержавних поїздів», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Приблизний маршрут євроколії зі Скнилова до Мостиськ

На дільниці від Мостиськ до Скнилова необхідно реконструювати 72,9 км колії. Будівництво вузької євроколії шириною 1435 мм планували розпочати ще 2020 року. Тоді ж уряд вніс цей проект до списку пріоритетних інвестиційних проектів до 2023 року. Його вартість оцінюють у 20,8 млн доларів.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та «Укрзалізниця» підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає фінансування проекту євроколії американськими партнерами. На цей проект США виділять 225 млн грн доларів.

Додамо, що торік «Укрзалізниця» анонсувала будівництво низки євроколів до кордону. Торік проклали євроколію до Рави-Руської, що дозволило запустити прямий потяг зі Лвьова до Варшави.