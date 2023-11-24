Від Мостиськ до Львова побудують євроколію шириною 1435 мм. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та «Укрзалізниця» за участі віцепремʼєра з відновлення Олександра Кубракова та посла США Бріджит Брінк підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це у п’ятницю, 24 листопада, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згідно з меморандумом, USAID допоможе модернізувати дільницю від станції Мостиська, яка розташована на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів). Першим етапом стане створення техніко-економічного обґрунтування проекту.

Згідно з меморандумом, USAID допоможе модернізувати дільницю від станції Мостиська, яка розташована на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів)

«Одне з важливих завдань для збільшення експортної спроможності – модернізація та заміна колій, у разі необхідності – побудова нових. Підписання Меморандуму з USAID матиме відчутний вплив на відновлення української економіки та сприятиме євроінтеграційним процесам загалом. Також важливо, що ця колія використовуватиметься не тільки для вантажних, але й для пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС», – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

На дільниці від Мостиськ до Львова побудують євроколію шириною 1435 мм. Подальший проект розвитку включатиме сполучення євроколії з Ужгородом, Ковелем, Чернівцями, а на більш пізньому етапі – з Києвом та сходом України. Також USAID сприятиме подальшій інтеграції української залізниці до системи TEN-T.

Нагадаємо, що від початку широкомасштабного вторгнення USAID надало уряду України допомогу вартістю понад $21,7 млрд, що робить його одним із найбільших двосторонніх донорів України. Укрзалізниці USAID передав 105 дизель-генераторів. Також «Укрзалізниця» та DAI Global підписали меморандум щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка України», що фінансується USAID.