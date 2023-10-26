Поїзди курсуватимуть через день до 27 листопада в тестовому режимі

«Укрзалізниця» продовжила маршрут потяга з Рави-Руської до Чернівців. До 27 листопада він курсуватиме в експериментальному режимі через Львів та Івано-Франківськ.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», в тестовому режимі поїзд №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02. Він прямуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.

Там пасажири, як і раніше, пересідатимуть на поїзд польського перевізника SKPL, який прибуватиме до Варшави о 17:18. У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме до Чернівців о 13:20.

Крім цього, призначені також додаткові рейси у сполученні Чернівці – Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів. Поїзд відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.

Квитки на всі рейси доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, з 15 жовтня почав курсувати щоденний потяг Рава-Руська – Варшава. Оператором маршруту є приватний перевізник Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL). Для цього у Раві-Руській відновили євроколію.