Поїзд із Хирова в Санок буде курсувати щодня

До кінця року на Львівщині запустять щоденний потяг із Хирова в польське місто Санок. Звідти можна буде пересісти на потяг до Кракова. Про це 24 жовтня повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Зазначається, що на ділянці держкордон – Нижанковичі – Хирів – Смільниця завершилось відновлення залізничної колії євростандарту 1435 мм і вона готова до використання польськими залізничними перевізниками. За словами Юрія Бучка, до кінця 2023 року запустять пряме залізничне сполучення на ділянці Хирів – Старжава – Санок з подальшим виходом на Краків.

«Поїзд курсуватиме щоденно, а митне оформлення та паспортний контроль буде проводитись на пункті пропуску “Смільниця – Кросьценко”», – повідомив Юрій Бучко.

Згодом планують запустити залізничне сполучення на ділянці Хирів – Нижанковичі – Перемишль, а також прокласти євроколію до Самбора.

Нагадаємо, з 15 жовтня почав курсувати щоденний потяг Рава-Руська – Варшава. Оператором маршруту є приватний перевізник Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL). Для цього у Раві-Руській відновили євроколію.