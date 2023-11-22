До Славська курсуватимуть п'ять поїздів з Києва, Закарпаття, Волині та Запоріжжя

У грудні до курортного Славська на Львівщині знову курсуватиме поїзд «Лижний експрес». Загалом на цій станції п’ять поїздів з різних напрямків матимуть зупинки.

«Маємо для вас неймовірну новину! Лижний експрес повертається, тож готуйте свої лижі та сноуборди, бо зимові веселощі тепер стали ще ближчими», – повідомили на сторінці туристичного центру «Славсько. Гори вражень».

За інформацією туристичного центру, з другої неділі грудня, зупинку у Славську матимуть такі потяги:

743/744 Дарниця - Славсько, «Лижний експрес».

39/40 Запоріжжя - Солотвино. Поїзд розпочав курсувати торік, тепер курсуватиме щоденно.

14/13 Солотвино - Київ. Поїзд пришвидшиться на півгодини з більш зручним прибуттям до Києва.

27/28 Київ – Мукачево. Це новий поїзд, який з’єднає Київ зі Славськом і Закарпаттям у пікові дати.

368/367 Луцьк – Ужгород, який курсуватиме щоденно через Львів, Мукачево та Чоп.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік, який передбачає запуск 14 нових рейсів – 11 внутрішніх та трьох міжнародних. Крім того, планується покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.