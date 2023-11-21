У вівторок, 21 листопада, «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік, який передбачає запуск 14 нових рейсів – 11 внутрішніх та трьох міжнародних. Крім того, планується покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляється з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного застосунку УЗ дали свої пропозиції цієї осені. Основний акцент було зроблено на покращенні дефіцитних сполучень: міжнародних та гірських. Саме гірський напрямок на піку літнього сезону став найбільш популярним серед організованих груп дітей на оздоровленні з прифронтових регіонів, а також військовослужбовців у відпустках.

Серед ключових оновлень міжнародного напрямку аносновано:

призначення нового поїзда №119/120 Дніпро – Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави, що на цілих 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль;

розвиток хабового сполучення через Чоп: нові міжнародні поїзди Чоп – Відень та Чоп – Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

Призначено також низку внутрішніх маршрутів по Україні:

№129/130 Кременчук – Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування;

№216/215 Запоріжжя – Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям;№193/192 Кривий Ріг – Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;

№345/346 Ужгород – Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;

№28/27 Київ – Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;№145/146 Суми – Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;

№365/366 Луцьк – Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;

№368/367 Луцьк – Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом;

Інтерсіті №747/748 Київ – Тернопіль курсуватиме щоденно;

Інтерсіті №745/746 Київ – Львів, який гарантує ранкове сполучення Львова та Києва;

№51/52 Одеса – Запоріжжя, що курсуватиме через день.

Також деякі популярні поїзди «Укрзалізниці» стають щоденними: №5/6 Запоріжжя – Ясіня, №40/39 Запоріжжя – Солотвино та поїзд Луцьк – Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367. Покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків як єдиної безпечної локації для відновлення та перезавантаження українців. Так, наприклад, поїзд №25/26 Одеса – Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда №357/358 Київ – Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.