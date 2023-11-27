У понеділок, 27 листопада, «Укрзалізниця» оприлюднила розклад нового рейсу з Києва до Відня. Нічну частину подорожі з Києва до Чопа пасажир проводитиме у спальних вагонах, а денну – у сидячих вагонах 1 або 2 класу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби УП.

В компанії пояснили, що вже з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень, який на станції Чоп буде «підвʼязаний» під пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів. Також сполучення на Відень буде зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород.

Поїзд курсуватиме за графіком:

відправлення з Києва під №745 щодня о 16:38;

відправлення з Луцька о 17:45;

відправлення з Рівного о 19:02 під №368;

відправлення зі Львова 23:31 – 00:23,

прибуття в Чоп заплановано на 06:20.

На вокзалі станції Чоп пасажири проходитимуть прикордонно-митні процедури та пересідатимуть у поїзд №146 Чоп – Відень, що рухатиметься за графіком:

з Чопа щоденно о 08:23;

з Будапешта-Келеті о 14:40;

прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20 (за місцевим часом).

На зворотному шляху поїзд №143 Відень – Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42 (за місцевим часом), з Будапешту-Келеті о 13:40, прибуття у Чоп – о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходитимуть прикордонно-митні операції та пересідатимуть у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 – 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів, Чоп) пасажир проводитиме у спальних вагонах «Укрзалізниці», а денний сегмент (Чоп – Будапешт – Відень) – у сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу та купе) становитиме близько 2500 грн – тобто майже на тисячу гривень дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу «ріц». Наголошується, що оскільки пересадки є узгодженими, то поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів.