В Україні немає дефіциту олії на внутрішньому ринку

Росія цілеспрямовано атакує українські заводи з виробництва соняшникової олії та портові термінали, щоб послабити позиції України на світовому ринку й зайняти її місце. Через обстріли та тривалі відключення електроенергії в Україні вже зупинилася робота близько половини олійноекстракційних підприємств. Водночас Росія нарощує експорт і вперше за 20 років випередила Україну за його обсягами, пише Бізнес.Цензор з посиланням на учасників ринку, зокрема асоціацію «Укроліяпром».

Україна впродовж останніх 20 років була найбільшим експортером соняшникової олії у світі, контролюючи від 35% до 50% глобального ринку. Це важливо в контексті того, що саме експорт олії забезпечує близько 20% валютної виручки країни.

Після посилення атак на порти Одеської області, уряд вирішив підтримати виробників і збільшити експорт. Так, 20 жовтня уряд запровадив пріоритет для перевезення соняшникової олії, яку мають першочергово транспортувати залізницею до портів і прикордонних станцій. Крім того, судна з олією отримали перевагу під час виходу з портів, а за можливості – можуть організовувати окремі коридори. В уряді сподівалися, що це дозволить збільшити щомісячний експорт олії зі 155 тис. до 400 тис. тонн. За такого сценарію держава могла б отримувати близько 520 млн доларів валютної виручки щомісяця.

Однак реалізувати ці плани не вдалося через посилення атак на підприємства. Серед атакованих об’єктів – підприємства компаній Kernel, Bunge, «Дельта Вілмар Україна», «Потоки» та «Віктор і К». Так, 12 листопада російський удар пошкодив резервуари Бандурського олійноекстракційного заводу компанії Kernel на Миколаївщині. Із восьми ємностей загальною місткістю 8,5 тис. тонн соняшникової олії чотири зазнали пошкоджень, одна була повністю зруйнована. Того ж дня через безпекові ризики та аварійні відключення електроенергії зупинилося виробництво на підприємстві «Дельта Вілмар Україна» на Одещині.

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12 листопада про зупинку всіх своїх виробничих заводів також повідомив агрохолдинг Kernel. Сім його підприємств можуть переробляти до 4 млн тонн соняшнику на рік. У 2026 році на компанію припадало майже 30% української переробки та третина експорту соняшникової олії.

Чого прагне Росія завдаючи ударів по олійних заводах?

За оцінками учасників ринку та асоціації «Укроліяпром», Росія хоче не лише зруйнувати українські виробничі потужності, а й перебрати на себе частину світового ринку, який раніше контролювала Україна. За даними Міністерства сільського господарства США, у маркетинговому сезоні 2025/2026 Росія експортувала 4,2 млн тонн соняшникової олії. Ці цифри свідчать, що вперше за два десятиліття Росія випередила Україну за цим показником.

Крім того, зупинка українських заводів впливає і на міжнародний ринок. Після того, як стало відомо про припинення роботи низки українських виробництв, гуртові ціни на соняшникову олію в Європі за добу зросли на 60–65 доларів за тонну. У листопаді 2026 року ціни на сиру олію в шести ключових європейських портах, зокрема в Роттердамі, становили орієнтовно 1200–1300 доларів за тонну.

Утім, в Україні ситуація інша: через зупинку великих переробних підприємств закупівельні ціни на насіння соняшнику знижуються. За даними профільного видання Kurkul, на початку жовтня індикативні ціни найбільших закупівельників становили близько 17 150 грн за тонну, а в першій декаді листопада впали до 15 300 грн – на 11%.

Чому аграрії просять скасувати експортні мита?

Через зупинку переробних підприємств в Україні почалися дискусії про скасування експортних мит на олійні культури. Зараз на насіння соняшнику діє 10% вивізного мита. Таке саме мито з вересня 2025 року застосовують до експорту сої та ріпаку посередниками. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що експортні мита на олійні культури потрібно терміново скасувати. Через скорочення переробки закупівельні ціни можуть і далі падати, а аграрії ризикують залишитися без обігових коштів.

«Відсутність стабільного збуту може ускладнити планування подальшої роботи аграріїв. Коли не працює переробка, соняшник чи соя не можуть чекати місяцями на складах. Тому дуже потрібен прямий експорт, щоб товаровиробники змогли отримати обігові кошти», – пояснив Денис Марчук у коментарі Бізнес.Цензору.

За його словами, сою та ріпак переважно продають до Європи за зниженими цінами, а соняшником цікавляться покупці з Румунії, Болгарії та Туреччини. Через внутрішні мита українські виробники змушені продавати насіння з дисконтом.

Водночас в уряді не підтримують скасування мита на соняшник, оскільки воно має стимулювати переробку всередині країни. Експорт готової олії приносить значно більше валютної виручки, ніж продаж сировини. Ба більше, завдяки митам у 2025–2026 роках зросла переробка ріпаку та сої.

Раніше в асоціації «Укроліяпром» повідомили, що зупинка підприємств є вимушеною паузою з міркувань безпеки, а дефіциту олії в Україні не буде. Країна споживає близько 10% власного виробництва, решту експортує.

У Міністерстві аграрної політики також закликали не панікувати через зупинку частини заводів. За словами міністра Тараса Висоцького, після стабілізації ситуації та відновлення пошкоджених підприємств вони повертатимуться до роботи. Водночас експорт української олії триває: з 1 до 15 листопада Україна відправила за кордон 230 тис. тонн продукції.