В Україні достататньо олії для забезпечення внутрішніх потреб

В Україні немає підстав очікувати дефіциту соняшникової олії через тимчасову зупинку частини олійноекстракційних заводів. Навіть попри російські атаки на підприємства харчової промисловості та енергетичну інфраструктуру, внутрішній ринок має достатні ресурси для забезпечення потреб споживачів. Про це заявили в асоціації «Укроліяпром».

Там пояснили, що деякі олійноекстракційні заводи тимчасово припинили роботу через російські удари. Таке рішення пов'язане з необхідністю відновити пошкоджені потужності та забезпечити безпеку працівників і обладнання під час нових атак.

В асоціації наголошують, що зупинка виробництва не означає тривалої втрати потужностей. Після стабілізації ситуації підприємства поступово повернуться до звичайного режиму роботи.

Чому українцям не загрожує дефіцит олії?

За даними «Укроліяпрому», українці споживають приблизно 400–500 тис. тонн соняшникової олії на рік. Це менш як 10% від загального обсягу виробництва вітчизняних підприємств. Крім того, наявних в Україні виробничих потужностей достатньо, щоб протягом сезону переробити весь урожай соняшнику, сої та ріпаку. Саме тому в асоціації вважають, що навіть тимчасова зупинка окремих підприємств не створює загрози для забезпечення внутрішнього ринку соняшниковою олією.

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Що відомо про зупнку заводів через російські атаки?

Про тимчасове припинення виробництва вже повідомили кілька великих українських виробників та переробників олійної продукції.

Зокрема:

Kernel – один із найбільших виробників соняшникової олії в Україні зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

«Віктор і К», виробник продукції під брендом «Королівський Смак», також повідомив про зупинку виробництва.

Завод «Потоки» у Дніпрі припинив роботу.

«Дельта Вілмар Україна» зупинила всі виробничі потужності, зокрема олійноекстракційний завод в Одеській області.

Ніжинський жиркомбінат на Чернігівщині зазнав значних пошкоджень унаслідок російської атаки 10 листопада та був змушений зупинити роботу.

Водночас загроза для української харчової промисловості може залишатися актуальною. За інформацією джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони, Росія готується завдавати ударів по українських та іноземних підприємствах харчової галузі. Серед потенційних цілей називають елеватори, зернові склади, заводи з виробництва соняшникової та інших видів олії, молокозаводи, м’ясокомбінати й птахофабрики.

Як писав ZAXID.NET раніше, російські ракетні та дронові атаки по чорноморських портах уже суттєво вплинули на український експорт зерна. Через пошкодження портової інфраструктури Україна втратила близько третини потужностей для відвантаження агропродукції.

До посилення російських атак на порти Одеської області, понад 90% українського експорту зерна та рослинної олії проходить саме через них. Водночас аграрна продукція залишається одним із головних джерел валютних надходжень для країни.