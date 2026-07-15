Обстріли портів ускладнили експорт зерна

Російські ракетні та дронові атаки по чорноморських портах уже суттєво вплинули на український експорт зерна. Через пошкодження портової інфраструктури Україна втратила близько третини потужностей для відвантаження агропродукції. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Українську аграрну конфедерацію (УАК).

До посилення обстрілів порти Одеської області могли щомісяця перевалювати близько 6 млн тонн вантажів. Зараз цей показник скоротився приблизно до 4 млн тонн.

«Росія почала систематично атакувати портову інфраструктуру, термінали та всю транспортно-логістичну мережу, знову використовуючи балістичні ракети», – зазначили в Українській аграрній конфедерації.

Через це проблеми виникають не лише в роботі портів. За словами учасників ринку, експортерам дедалі складніше закуповувати зерно, накопичувати його для відправлення, організовувати логістику та продаж. Крім того, зростає вартість морських перевезень.

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Понад 90% українського експорту зерна та рослинної олії проходить саме через три чорноморські порти Одеської області. Водночас аграрна продукція залишається одним із головних джерел валютних надходжень для країни.

За даними «Укрзалізниці», з 2 до 8 липня кількість зерновозів, які прямували до портів Одеської області, скоротилася на 11% порівняно з попереднім тижнем. За цей же період обсяги експорту зерна зменшилися на 17%.

Один із найбільших українських експортерів зерна Kernel уже повідомив про призупинення роботи в порту Чорноморськ через серію російських атак. Крім того, чотири з 13 великих зернових терміналів тимчасово припинили закупівлю зерна.

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Аналітики консалтингової компанії ASAP Agri зазначили, що через постійні обстріли судновласники дедалі рідше заходять до українських портів. Це вже призвело до зростання вартості морського фрахту.

За оцінкою аналітика Barva Invest Богдана Костецького, порти також втратили близько третини потужностей для накопичення зерна. Щомісяця вони можуть зберігати приблизно на 2,5 млн тонн менше продукції, ніж раніше. Через це частина зерна не встигає потрапити до портів і вирушити на експорт.

Попри обстріли чорноморські порти продовжують працювати. Однак в Українській аграрній конфедерації попередили, що у випадку продовження атак на портову інфраструктуру, експортні можливості України можуть скоротитися ще більше.

Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. На її частку припадає близько 6% світового експорту пшениці та 11% експорту кукурудзи, тому тривалі перебої в роботі чорноморських портів можуть вплинути не лише на українську економіку, а й на світовий продовольчий ринок.

Зауважимо, 13 липня компанія Kernel повідомила про вимушене призупинення операційної діяльності своїх терміналів у порту Чорноморськ після російських атак, що сталися в ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня. Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання для навантаження й розвантаження, термінальну інфраструктуру, силоси для зерна та резервуари для соняшникової олії. За даними компанії, через руйнування було заблоковано, а також втрачено частину якості близько 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. тонн соняшникової олії.