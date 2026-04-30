Російське судно PANORMITIS з краденим українським зерном не розвантажили в Ізраїлі

Російське судно PANORMITIS, що перевозило викрадене з окупованих територій України зерно, залишило територіальні води Ізраїлю. Про це у четвер, 30 квітня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко зазначив, що російське судно залишило Ізраїль і вийшло у нейтральні води після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів. Зокрема, українські правоохоронці передали Ізраїлю матеріали, що підтверджують транспортування судном вантажу, викраденого з окупованих територій України. Після запиту України компетентні органи Ізраїлю почали його виконання.

«Факт правопорушення зафіксовано на міжнародному рівні. Відтак подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України», – наголосив Руслан Кравченко.

Генпрокурор також наголосив, що вихід PANORMITIS у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних до злочину від відповідальності.

Зауважимо, що, за даними Times of Israel, рішення про відмову розвантажувати PANORMITIS ухвалили не на державному рівні. Про відмову приймати російське судно заявила ізраїльська компанія-імпортер «Цанціпер».

Нагадаємо, 16 квітня Ізраїль відпустив зі свого порту російське судно Abinsk, що транспортувало 43 тис. тонн вкраденої з окупованих територій України пшениці. А 27 квітня стало відомо, що до порту у місті Хайфа прибуло ще одне судно російське судно PANORMITIS, завантажене зерном з українських міст Керч та Бердянськ.

Після інцендентів Україна на викликала посла Ізраїлю для вручення ноти протесту через ігнорування закликів щодо російських кораблів. За кілька годин голова МЗС Ізраїлю відреагував на заяву Сибіги та звинуватив його у тому, що той висуває звинувачення без надання доказів. Водночас він пообіцяв «розглянути питання».

28 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує санкційний пакет проти ізраїльських компаній та людей, причетних до оборудок із краденим українським зерном.