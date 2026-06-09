Кая Каллас (ліворуч на фото) та Урсула фон дер Ляєн

У вівторок, 9 червня, Європейська комісія презентувала пропозиції щодо нового 21-го пакета санкцій проти Росії. Цей пакет націлений на ключові сектори РФ, зокрема енергетику, фінанси та криптоактиви, торгівлю та вперше – рибальство. Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас.

За словами фон дер Ляєн, ЄС вперше пропонує заборонити в’їзд до Європейського Союзу всім, хто служив у Збройних силах Росії з початку повномасштабної війни.

«Європа залишається закритою для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Ось так просто», – заявила вона.

Також Єврокомісія пропонує призупинити механізм коригування граничної ціни на нафту до січня 2027 року, що дозволить стабілізуватися ринкам нафти, зберігаючи при цьому тиск на російські доходи.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За словами Каллас, новий пакет санкцій, серед іншого, буде спрямований проти банків, портів, аеропортів, виробників зброї, нафтотрейдерів, нафтопереробних заводів та операторів криптовалют.

Так, Єврокомісія пропонує заморозити активи майже 90 банків та ввести додаткові заборони на транзакції для понад 30 банків у Росії та в третіх країнах. ЄС також посилить заборону на послуги з криптоактивів для деяких третіх країн, додасть нові об’єкти до списку та заборонить транзакції на 11 криптоплатформах.

«Наша робота з обмеження діяльності російського тіньового флоту триває: накладено санкції на 30 нових суден, запропоновано нові списки осіб, які сприяють цій діяльності, та розширено критерії включення суден до списків. Будь-яке судно, яке постачає або заправляє судна з чорного списку, підпадатиме під санкції», – додала Каллас.

У новому пакеті санкцій ЄС проти РФ також згадуються понад 30 компаній з виробництва дронів та 50 компаній, що базуються в Китаї, Туреччині, Киргизстані, Казахстані, ОАЕ та Індії. Усі вони надають підтримку російському військово-промисловому комплексу.

Що стосується торгівлі, у запропонованому пакеті заходів передбачено нові обмеження на експорт товарів і технологій, що використовуються російським військово-промисловим комплексом, а також обладнання, пов’язаного з безпілотними літальними апаратами.

Окрім того, Європейська комісія запропонувала ввести заборону на імпорт товарів на суму близько 60 млн євро, зокрема деяких металів та автомобільних запчастин.

Уперше ЄС запропонував обмеження на імпорт певних рибних продуктів та повну заборону на ввезення інших, зокрема тріски.

Пропозиція ще потребує схвалення всіх держав-членів ЄС, перш ніж вона набуде чинності.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Європейська комісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосувалися енергетики, фінансів і торгівлі. Водночас його ухвалення певний час блокували Словаччина та Угорщина. Зрештою 23 квітня Рада ЄС остаточно схвалила 20-й пакет санкцій, до якого увійшли 120 фізичних та юридичних осіб.