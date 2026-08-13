Аня з мамою і дитячими хірургами Андрієм Дворакевичем (зліва) і Олександром Калінчуком

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая за допомогою роботичної системи Da Vinci успішно видалили складну пухлину підшлункової залози 17-річній мешканці Рівненщини. На момент операції пухлина вже мала 6 см, утворилася у центрі підшлункової. При традиційній операції ризик втратити більшу частину органа сягає майже 100%. За таких умов у пацієнтки виник би цукровий діабет, важкі розлади травлення та суворі обмеження на все життя. Утім, хірургам вдалося зберегти пацієнтці орган та всі його функцій.

Позаторік у Ані з міста Вараш почав дуже боліти живіт, біль не минав два дні, тож батьки звернулися по медичну допомогу. Спершу була підозра на апендицит. Та згодом виявилося, що напад болю спричинило новоутворенням у підшлунковій залозі – рідкісна пухлина Франца-Грубера. Такі доброякісні утворення становлять лише 1-2% від усіх екзокринних пухлин підшлункової залози й найчастіше виникають саме у дівчат та молодих жінок, повідомили у лікарні.

На момент встановлення діагнозу розмір пухлини становив понад 3 см, тому медики спершу вирішили наразі спостерігати. Та з часом новоутворення почало рости, тож рідні дівчини звернутися по допомогу до спеціалістів Львова.

На момент хірургічного втручання доброякісна пухлина розрослася вже до 6 см. Зазвичай за таких масштабів хірургам доводиться видаляти половину або навіть 2/3 залози. Для Ані це означало б довічний цукровий діабет та щоденні ін'єкції інсуліну, важкі розлади травлення та суворі обмеження на все життя.

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Утім, лікарня св. Миколая – єдиний дитячий медзаклад в Україні, де є робот-хірург Da Vinci. З його допомогою висококваліфіковані спеціалісти й прооперували пацієнтку.

«Утворення розташовувалося в найскладнішому місці – у самому центрі підшлункової залози, впритул до магістральних судин, шлунка та селезінки.При традиційній операції ризик втратити більшу частину органа сягає майже 100%. Але завдяки 20-кратному збільшенню, 3D-візуалізації та ювелірній точності робота ми змогли делікатно відділити пухлину й зберегти понад 99% здорової тканини, зберігши орган та уникнувши важких наслідків», – каже дитячий хірург та медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Складна операція тривала близько 5 годин і минула успішно. І вже на 4-й день дівчину виписали з лікарні. Своє майбутнє Аня пов'язала з медициною – вона вступила до університету на спеціалізацію терапія та реабілітація.