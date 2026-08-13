До України повренули останки Євгена Коновальця

У четвер, 13 серпня, до України з нідерландського Роттердама повернули останки полковника Армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця. Прах Коновальця планують тимчасово перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі, а згодом – на Українському національному пантеоні на території заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Прах Євгена Коновальця зустріли на контрольно-пропускному пункті «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» з державними та військовими почестями й коридором пошани. Далі кортеж вирушив до Києва, де у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ відбудеться церемонія прощання з Євгеном Коновальцем.

«На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями», – написала Ірина Верещук.

Останки Євгена Коновальця ексгумували у Роттердамі у вівторок, 11 серпня. Раніше Ірина Верещук повідомляла, що після повернення праху Євгена Коновальця його досліджуватиме низка експертів. Зокрема, планують залучити істориків та антропологів, а також провести низку медичних досліджень, серед яких комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія.

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Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року в селі Зашків біля Львова. Він був полковником Армії УНР, командиром Січових стрільців, засновником Української військової організації (УВО), головою Проводу українських націоналістів та засновником і першим головою Організації українських націоналістів (ОУН), яку очолював у 1929–1938 роках.

Євген Коновалець загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі внаслідок організованого радянськими спецслужбами замаху. Вбивство здійснив співробітник НКВС Павєл Судоплатов за наказом Йосипа Сталіна.

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Нагадаємо, 25 травня Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця. У липні стало відомо, що останки першого голови ОУН планують поховати на Національному військовому меморіальному кладовищі, а 11 серпня голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров повідомив, що надалі Євгена Коновальця поховають в Українському національному пантеоні на території заповідника «Києво-Печерська лавра».

25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали останки другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, яких ексгумували в Люксембурзі.