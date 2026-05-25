Церемонія перепоховання Андрія Мельника та його дружини 25 травня

У понеділок, 25 травня, на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання полковника армії УНР, другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. На процесії були присутні президент України Володимир Зеленський, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, експрезидент Віктор Ющенко, голова парламенту Руслан Стефанчук та очільник Офісу президента Кирило Буданов. Андрій Мельник помер 1 листопада 1964 року в Кельні та був похований на міському цвинтарі Бонвуа в Люксембурзі. 18 травня 2026 року Кабінет міністрів України видав доручення перепоховати останки Андрія Мельника та його дружини у Києві.

