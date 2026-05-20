Родичі не хочуть уніфіковані пам'ятники у вигляді білих хрестів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду частково задовільнив скаргу двох родин, які хочуть встановити індивідуальні пам’ятники на Пантеоні Героїв у Тернополі. Щодо третьої родини, то касація ухвалила рішення відкрити провадження до СКП «Ритуальна служба» і не перешкоджати сім’ї поставити такий пам’ятник, який вони хочуть. За даними «20 хвилин» йдеться про родини загиблих захисників Віталія Стадника, Віталія Коваля та Валерія Гинду. Військові поховані на Микулинецькому кладовищі, де триває облаштування Пантеону Героїв.

Суди щодо можливості встановлення не уніфікованих, а індивідуальних пам’ятників на міському кладовищі, де поховані загиблі військовослужбовці, тривають з 2023 року. Влітку 2023 року міська рада разом з більшістю родин загиблих бійців вирішила облаштувати пантеон з однаковими пам’ятниками для усіх похованих військових. На це з міського бюджету виділили 14 млн грн. На могилах мали стояти білі хрести з каменю пісковику.

Однак під час облаштування Пантеону Героїв виник скандал. Майже усі родини загиблих військовослужбовців погодилися на такі умови. Проти виступила лише сім’я Марії та Олега Стадників, яка планувала на могилі свого сина Віталія поставити монумент з чорного граніту. Це мав бути хрест та фігура сина в повний зріст з автоматом і квітами в руках з чорного граніту. Такий пам’ятник не вписувався в єдину композицію військового кладовища

Родині Стадників через суд вдалося домогтися тимчасового арешту могили, щоб комунальне підприємство міської ради «Ритуальна служба» не могло проводити жодних робіт без рішення суду. Згодом до них приєдналося ще дві сім’ї загиблих військових – це родичі Віталія Коваля та Валерія Гинди.

У жовтні 2023 року Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив задовольнити позов Стадників. Суд також відмовив сім'ї встановлювати індивідуальний пам'ятник і у жовтні 2024 року. Після цього Стадники оскаржили рішення в апеляції, яка у грудні 2024 року скасувала заборону індивідуальних пам'ятників на Пантеоні Героїв у Тернополі. Але вже у січні 2025 року Восьмий апеляційний адмінсуд Львова задовольнив апеляційну скаргу Тернопільської міської ради, яка вимагала скасувати дозвіл на встановлення індивідуальних пам'ятників.

Однак отримавши відмову, у квітні 2025 року родина Стадників подала касаційну скаргу до Верховного суду, повідомило «20 хвилин». У скарзі Стадники посилалися на неправильне застосування судом норм матеріального права і порушення норм процесуального права. Крім того, в документі йшлося про те, що сина позивача Віталія Стадника поховали 8 жовтня 2022 року, а міська рада погодила положення про Пантеон 16 серпня 2023 року, тобто майже через рік після поховання.

У червні 2025 року і родина Башнянин (Віталія Коваля) подала касаційну скаргу до Верховного Суду, а в липні – родина Гинди.

Верховний Суд частково задовольнив позов усім трьом родинам. Сім’я Гинди отримала рішення 19 листопада 2025 року. ВСУ скасував рішення перших інстанцій та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції. У квітні 2026 року ВСУ частково задовольнив і касаційну скаргу батька захисника Віталія Стадника, зобов’язавши СКП «Ритуальна служба» не чинити перешкоди родині у встановленні індивідуального надгробка.

Щодо позову матері захисника Віталія Коваля Надії Башнянин, то 7 травня 2026 року Верховний Суд ухвалив відкрити провадження за нововиявленими обставинами до спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» про визнання незаконними дій, зобов’язання не вчиняти дій та не створювати перешкоди у реалізації прав на поховання.

Віталій Стадник до війни був прокурором, старшим радником юстиції. Із початком російського вторгнення в Україну пішов добровольцем на фронт, був матросом Військово-Морських Сил ЗСУ. Він загинув під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2022 року у Херсонській області. У Віталія Стадника залишилося троє дітей та дружина. Його мати Марія Стадник – відома в Тернополі суддя Тернопільського господарського суду, а батько Олег Стадник до 29 листопада 2018 року був суддею Тернопільського апеляційного суду, звідки звільнився за власним бажанням.