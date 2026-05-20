Андрія Данканича обрали депутатом від ВО «Батьківщина»

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації депутата Мукачівської районної ради від ВО «Батьківщина» Андрія Данканича недостовірні дані на 3,4 млн грн. Поліція відкрила кримінальну справу.

Як повідомили в НАЗК у середу, 20 травня, посадовець не задекларував Audi A7 2019 року випуску, що належить його сину, та власні фінансові зобов’язання у розмірі 2,5 млн грн.

У довідці йдеться про авто вартістю 968 тис. грн та 2,5 млн грн боргу перед дружиною. Андрій Данканич пояснив, що не включив цього в декларацію через «складні сімейні відносини» і повідомив, що в 2020 році суд почав розглядати позов про розірвання шлюбу та поділ набутого майна.

«У декларації депутата Мукачівської районної ради за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн. НПУ розпочала кримінальне провадження», – зауважили в НАЗК.

Зазначимо, Андрій Данканич народився 1 квітня 1969 року у селі Клячаново Мукачівського району. Вищу освіту здобув у Тернопільській академії народного господарства за спеціальністю «Економіка». З 2014 по 2019 роки був першим заступником голови Мукачівської РДА. Депутатом Мукачівської райради Андрія Данканича обрали від ВО «Батьківщина».