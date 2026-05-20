У парках Львова запрацює пересувна торгівля

Влітку у львівських парках запрацює пересувна торгівля. Відвідувачі зможуть купити морозиво, каву та прохолодні напої, однак продаж алкоголю й тютюнових виробів буде заборонений. Про це ZAXID.NET повідомили у Львівській міській раді.

15 травня відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету ЛМР. Наразі уже визначено перелік парків, де дозволять розміщення мобільних торгових точок, та умови їхньої роботи. Водночас деталі щодо їх зовнішнього вигляду, умов та цін для бізнесу – обіцяють надати трохи згодом.

У яких парках запрацює пересувна торгівля?

Як уточнив директор департаменту природних ресурсів та будівництва Тарас Кубай, пересувна торгівля функціонуватиме у більшості міських парків. Зокрема, йдеться про парки: «Горіховий гай», «Піскові озера», «Високий Замок», «Скнилівський», «Боднарівка», «Залізна вода», «Виговського», «Левандівський», «700-річчя», парки імені Івана Франка та Івана Павла ІІ, «Замарстинівський», а також лісопарки «Погулянка», «Білогорща» та «Знесіння».

Скільки це коштуватиме?

Стартова вартість оренди для кожної локації буде різною та залежатиме від нормативно-правової оцінки земельної ділянки. Остаточну ціну визначатимуть за результатами торгів.

«В Україні пересувна торгівля у парках досить поширена. Різниться лише форматом організації. У Львові ми вирішили для продажу право оренди скористатися електронними аукціонами. Це перевірений і прозорий механізм», – повідомив Тарас Кубай.

Місто розраховує заробити на оренді локацій, а заодно навести лад, аби торгівля в парках була не стихійною, а впорядкованою.

«Бізнес отримає нові можливості, а відвідувачі парків – легкі перекуси, каву чи морозиво, що роблять прогулянку приємнішою», – додали у ЛМР.

Як отримати право на торгівлю?

Аукціони будуть проводити в системі «Prozorro. Продажі». Ті підприємці, які бажають розмістити пересувну торгівлю в парках, повинні подати заявку на участь і перемогти в аукціоні. Їх проводитимуть дочірні підприємства та ЛКП «Зелений Львів», які відповідають за утримання парків.

