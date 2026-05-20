Свириденко представила стратегію економічної трансформації «Економіка майбутнього»

Кабінет міністрів у межах підготовки стратегії економічної трансформації «Економіка майбутнього». встановив мету підвищити середні темпи зростання внутрішнього валового продукту до 6% на рік. Про це повідомили в Офісі президента за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністерки Юлії Свириденко з міжнародними партнерами 19 травня.

«Ми маємо амбітну і водночас досяжну мету – підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з нинішніх 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП – з довоєнних 16% до 24−30% щорічно», – зазначила Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, проєкт економічної стратегії підготували за підтримки Світового банку та за участі його президента Аджая Банґи. Документ має об’єднати урядові програми та міжнародні зобов’язання в єдину платформу для залучення інвестицій і відбудови країни.

«В основу цієї стратегії закладено правила ЄС – насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки із сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору», – додала Юлія Свириденко. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали.

Спроба повторити економічний бум нульових

Востаннє в Україні подібні темпи економічного зростання були ще за часів Леоніда Кучми та Віктора Ющенка в нульових роках, пише Liga.net.

Найпомітніші роки:

2000 – близько 5,9%;

2001 – 8,8%;

2003 – 9,5%;

2004 – рекордні 11,8%;

2006 – 7,6%;

2007 – 8,2%.

Після світової кризи 2008−2009 років Україна вже не виходила на стійкі 6% зростання. Навіть у періоди відновлення економіка зростала слабше:

2010 – близько 4,1%;

2011 – близько 5,5%;

2016–2019 – переважно 2–3,5%;

2023 – 5,3% після обвалу через повномасштабну війну, але це був ефект відновлення після падіння майже на 29% у 2022 році.

За даними Держстату, за підсумками першого кварталу 2026 року реальний ВВП України знизився на 0,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року. Водночас якщо порівнювати з попереднім кварталом, то з урахуванням сезонного фактора падіння становило 0,7%.