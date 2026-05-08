Інфляція в Україні набирає обертів

В Україні поступово покращуватиметься ситуація на ринку праці. Національний банк прогнозує скорочення безробіття, зростання заробітних плат і зміну міграційних тенденцій, зокрема, повернення українців з-за кордону з 2027 року. Про це йдеться у квітневому інфляційному звіті НБУ.

Чи повернуться українці з-за кордону?

За оцінками НБУ, у 2026 році чистий відплив населення становитиме близько 0,2 млн людей. Водночас уже з 2027 року прогнозують поступове повернення мігрантів – приблизно 0,1 млн людей, а у 2028 році повернення пришвидшитися до 0,5 млн людей. Регулятор пов’язує це зі зниженням безпекових ризиків та покращенням економічних умов.

Водночас у контексті відновлення економічної активності ринок праці буде потребувати додаткової робочої сили. Високий попит на працівників допоможе знизити рівень безробіття та зростання заробітних плат.

За даними Національного банку, рівень безробіття в Україні знизиться до 10% у 2026 році, а в наступні роки буде триматися на рівні 9%. Тоді як реальні зарплати, імовірно, зростуть більш ніж на 11% у 2026 році та на 6–7% щороку у 2027–2028 роках.

Інфляція пришвидшиться

При цьому інфляція цьогоріч пришвидшиться до 9,4%, а згодом почне знижуватися. Зокрема, до цілі НБУ – рівня 5% вона наблизиться у 2028 році. Наразі інфляція почала зростати – за березень вона пришвидшилася до 7,9%. За оцінками НБУ, така тенденція зберіглася у квітні. У найближчі місяці показник не зміниться, але пришвидшиться в другому півріччі (до 9,4% в кінці року).