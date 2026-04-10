Ціни в Україні почали зростати швидше

У березні 2026 року темпи зростання споживчих цін в Україні прискорилися. За даними Державної служби статистики, місячна інфляція становила 1,7% проти 1% у лютому та 0,7% у січні.

У річному вимірі інфляція за підсумками березня підвищилася до 7,9%, тоді як у лютому вона становила 7,6%, а в січні – 7,4%. Для порівняння, у березні 2025 року місячна інфляція також становила 1,7%.

Водночас базова інфляція у березні 2026 року зросла до 1,5% після 0,7% у лютому та 0,4% у січні. У річному вимірі вона підвищилася до 7,1% проти 7% за підсумками попередніх двох місяців.

На споживчому ринку у березні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали яйця – на 7,7%. Також підвищилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, хліб, рибу та рибні продукти, яловичину, овочі, безалкогольні напої та сало – у межах 4,8–0,8%.

Водночас на 1–0,1% подешевшали цукор, макаронні вироби, рис, свинина, м’ясо птиці та вершкове масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у березні зросли на 1,1%, зокрема, через подорожчання тютюнових виробів на 1,3%.

Найбільше за місяць подорожчали одяг і взуття – на 12% (одяг – на 12%, взуття – на 11,8%).

Також суттєво зросли ціни на транспорт – на 6,4%, передусім через подорожчання палива та мастил на 13,2%, а також підвищення вартості залізничних і автомобільних пасажирських перевезень на 8,2% і 6% відповідно. У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5%, передусім через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на 3,8%.

Зауважимо, що з початку повномасштабної війни інфляція в Україні різко зросла, зокрема у 2022 році вона сягнула – 26,6%. У 2023 році інфляція знизилася до 5,1%, та у 2024 році знову підвищилася до 12%. У 2025 році показники вдалося сповільнити до 8%, зокрема завдяки жорсткішій монетарній політиці Національного банку.

Водночас НБУ наприкінці січня погіршив прогноз інфляції на 2026 рік – з 6,6% до 7,5%, а на 2027 рік – з 5% до 6%.