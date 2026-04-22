«Західний Буг» обробляє близько 65 тис. га у західному регіонів

Ходорівська міська рада звинуватила західноукраїнський агрохолдинг «Західний Буг» у несплаті понад 7 млн грн податків. Влада стверджує, що сільськогосподарський гігант від початку 2026 року раптово припинив сплачувати до місцевого бюджету податок на доходи своїх найманих робітників, котрі працюють на території громади. Ймовірну причину цього міська рада бачить у відмові продовжити «Західному Бугові» оренду комунальних земель за неринковою ціною.

Від січня 2026 року агрохолдинг «Західний Буг» припинив перераховувати до бюджету Ходорівської громади податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), йдеться в повідомленні на сайті міської ради. Через це міський бюджет не отримав 7 млн грн. До січня поточного року «Західний Буг», стверджує влада, справно сплачував усі податки, ба більше – був одним з лідерів за обсягами.

За твердженням ходорівської влади, агрохолдинг активно провадить діяльність на території громади. Зокрема має відокремлені підрозділи – елеватор у Ходорові та осередок у селі Чорний Острів, де працюють місцеві наймані працівники. «Західний Буг» також обробляє понад 180 га земель комунальної власності. Міська рада вважає, що такі дії з несплати ПДФО суперечать нормам податкового та бюджетного законодавства, зокрема тим, що передбачають зарахування цього податку до бюджету за місцезнаходженням підрозділів та фактичного провадження діяльності.

«Громада, на території якої працюють люди та здійснюється господарська діяльність, не може бути позбавлена законних бюджетних надходжень, тоді як підприємство продовжує використовувати її ресурси та інфраструктуру», – наголошено в повідомленні міської ради Ходорова.

Ходорівська міська рада звернулася до Державної податкової служби, народного депутата за місцевим округом Андрія Кота, очільника ЛОДА Максима Козицького «з проханням терміново втрутитися у ситуацію щодо припинення сплати податку на доходи фізичних осіб приватним підприємством “Західний Буг”».

Як стверджує рада, відмова від сплати податків збіглася в часі з тим, що міська рада відмовила агрохолдингу у поновленні договорів оренди трьох земельних ділянок на неринкових умовах.

«Право оренди було набуте за результатами земельних торгів у формі аукціону у 2016 році строком на 7 років. При цьому підприємством було запропоновано здійснити поновлення договорів без проведення аукціону. Міська рада відмовила у поновленні договорів оренди на запропонованих умовах у зв’язку з тим, що розмір орендної плати є суттєво нижчим за ринкові показники», – йдеться в повідомленні Ходорівської міської ради.

ZAXID.NET звернувся до агрохолдингу «Західний Буг» по коментар щодо описаної ситуації, проте до моменту публікації новини підприємство його не надало. Сайт оприлюднить позицію агрохолдингу у разі її отримання.

Нагадаємо, ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – це основне джерело наповнення місцевих бюджетів в Україні (міських, селищних тощо). У 2026 році до бюджетів громад зараховується 64% ПДФО, що дозволяє їм фінансувати соціальні програми, інфраструктуру та освіту, закуповувати різну техніку для Сил оборони, підтримувати місцеву економіку тощо.

«Західний Буг» — це агрохолдинг, що займається вирощуванням зернових та технічних культур. Земельний банк становить 65 тис. га, це Львівська, Чернівецька, Тернопільська та Волинська області. Компанію пов’язують зі львівським бізнесменом Володимиром Матківським, що є власником ФК «Карпати». Головний офіс розташований у с. Павлів Шептицького району Львівщини.

Офіційно ТОВ «Західний Буг» належить львів’янам Оксані Друль (30,1%) та Валерієві Овчаруку (29,9%), жителю прильвівського селища Брюховичі Юрію Гладуну (30%), а також підприємцеві з Радехівщини Валерію Сикорському (9,9%). Останній є директором компанії «Радехівський цукор» – одного з ключових активів бізнесової імперії Матківського.

«Західний Буг» заснували 2003 року як компанію – сировинну базу для «Радехівського цукру».

Згідно з даними платформи YouControl, за 2025 рік «Західний Буг» заробив брутто 4,16 млрд грн, натомість чистий дохід становив 382 млн грн.