Свириденко зазначила, що МВФ з розумінням поставився до чутливості цього питання

Введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців наразі відкладено. Про це у неділю, 19 квітня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками переговорів із Міжнародним валютним фондом.

Свириденко зазначила, що під час весняних зборів у Вашингтоні українська делегація провела низку консультацій із МВФ та європейськими партнерами. У результаті вдалося досягти спільного розуміння, що запровадження ПДВ для ФОПів наразі не є доцільним кроком.

Вона додала, що уряд продовжить роботу над іншими рішеннями для забезпечення доходів державного бюджету на 2027 рік.

Нагадаємо, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом у межах чинної програми співпраці. Міністерство фінансів 19 березня представило новий масштабний податковий законопроєкт, який обʼєднав зобовʼязання перед МВФ та низку змін у фіскальній політиці. Зокрема, мова йшла про запровадження ПДВ для ФОПів, податку на товари з іноземних маркетплейсів та на дохід від операцій на онлайн-платформах.

Попередньо планувалося, що з 1 січня 2027 року підприємці та компанії на спрощеній системі мали б реєструватися платниками ПДВ у разі перевищення визначеного порогу доходу. Йдеться про випадки, коли обсяг постачання товарів або послуг за останні 12 місяців перевищує 4 млн грн (без ПДВ).

Це була не перша спроба знайти компроміс між вимогами МВФ і позицією бізнесу. У грудні 2025 року Мінфін виносив на громадське обговорення значно жорсткіший варіант – із порогом 1 млн грн річного доходу. Документ тоді зазнав нищівної критики, у пошуках компромісу уряд почав переговори з Міжнародним валютним фондом щодо підвищення порогу – спочатку до 2 млн, згодом до 4 млн грн.