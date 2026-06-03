Окремий блок про чорнобильців увійде в законопроєкт, що стосується пенсійної реформи

Уряд перегляне та систематизує виплати, доплати та підвищення постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – точкові норми замінять комплексним законодавством в межах пенсійної реформи. Про це під час візиту на Житомирщину розповів міністр соціальної політики Денис Улютін, повідомляє пресслужба міністерства.

Ідеться про те, що комплексний законопроєкт про пенсійну реформу міститиме окремий блок, що чітко унормує виплати.

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«Питання виплат чорнобильцям та врегулювання виплат не будуть ухвалюватися окремо. Їх інтегрують у загальний блок реформи пенсійної системи. У межах цієї реформи буде передбачено окремий розділ, що стосуватиметься врегулювання та уніфікації всіх підвищень, доплат і специфіки чорнобильських виплат до пенсії», – сказав міністр.

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Новий закон має припинити юридичні суперечки та усунути розбіжності в нарахуванні специфічних пенсій ліквідаторів аварії на ЧАЕС та постраждалих від катастрофи і зробити систему зрозумілою та фінансово збалансованою.