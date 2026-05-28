Розмір виплат визначатиметься на основі спеціальної базової величини

Верховна Рада України у четвер, 28 травня, підтримала у першому читанні законопроєкт №15094 про запровадження базової соціальної допомоги – нового формату державної підтримки для малозабезпечених сімей.

За ухвалення документа проголосували 235 народних депутатів.

Новий механізм передбачає створення єдиного виду соціальної підтримки, який має замінити одразу кілька чинних виплат. Зокрема, йдеться про:

допомогу одиноким матерям,

виплати багатодітним сім’ям,

підтримку у випадках, коли один із батьків ухиляється від сплати аліментів або його місцеперебування невідоме.

соцдопомогу для людей пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії.

Розмір виплат визначатиметься на основі спеціальної базової величини, яку щороку встановлюватимуть у державному бюджеті. Водночас сума не може бути меншою за прожитковий мінімум для працездатних українців, який наразі становить 3328 гривень.

Для першого члена сім’ї передбачено 100% базової величини, аналогічний розрахунок застосовуватиметься і до кожного наступного члена домогосподарства. Окремі умови для людей з інвалідністю визначатиме Кабінет Міністрів.

Законопроєкт також передбачає індивідуальний підхід до кожної сім’ї. Перед наданням допомоги фахівці оцінюватимуть потреби домогосподарства та формуватимуть персональний план соціальної підтримки. Окрему увагу планують приділити поверненню працездатних отримувачів допомоги на ринок праці та їхній фінансовій самостійності.

Нагадаємо, у 2025 році на виплати всіх програм підтримки в розмірі 1000 грн (так звана «тисяча Зеленського») уряд витратив 19 млрд грн. Усі ці гроші були покриті економією на Мінсоцполітики.