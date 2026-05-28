В Україні подорожчала земля

Івано-Франківська, Київська та Львівська області стали найдорожчими регіонами України за вартістю сільськогосподарської землі у 2026 році. За даними платформи «Опендатабот», саме ці три області очолили земельний рейтинг.

Загалом по країні середня вартість землі підскочила на 26%, хоча кількість угод на тлі подорожчання дещо скоротилася. Попри загальне подорожчання, аналітики зафіксували зменшення обсягів продажів. «Якщо у січні–квітні 2025 року продали 92,9 тис. га, то цього року – 82,1 тис. га», – йдеться у дослідженні.

Скільки коштує земля в Україні?

Наразі середня ціна за гектар сільгоспземлі в країні досягла 75,1 тис. грн. Якщо порівнювати з минулим роком, ринок демонструє солідне зростання, ціна підскочила одразу на 26%.

Ціна традиційно різниться залежно від регіону розташування земельної ділянки. Ось п’ятірка лідерів:

Івано-Франківщина – 179,6 тис. грн/га;

Київщина – 178,2 тис. грн/га;

Львівщина – 153,4 тис. грн/га;

Тернопільщина – 120 тис. грн/га;

Вінниччина – 93,4 тис. грн/га.

Натомість найнижчі ціни на землю у регіонах, які наближені до зони бойових дій. Найдешевша сільгоспземля на Донеччині (30,7 тис. грн/га), Херсонщині (38,5 тис. грн/га) та в Миколаївській області (44,1 тис. грн/га).

Вартість землі сільськогосподарського призначення по областях. Інфографіка Опендатаботу

Попри те, що західні області та столиця лідирують за рівнем цін, найбільший попит на земельні ділянки зосереджений у центрі та на півночі України. За кількістю укладених угод купівлі–продажу у 2026 році першість тримає Вінниччина. До п’ятірки найактивніших областей також увійшли Чернігівська, Сумська, Полтавська та Хмельницька.

До слова, раніше ZAXID.NET писав, що в Україні зросла і вартість переуступки прав оренди землі, наразі вона майже зрівнялася з цінами на купівлю гектарів, а у деяких регіонах різниця становить лише кілька сотень доларів.