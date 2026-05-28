За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів

Верховна Рада України ратифікувала масштабну угоду з Європейським Союзом та Меморандум про взаєморозуміння щодо фінансової підтримки України на 2026–2027 роки. Про це стало відомо з засідання парламенту, яке відбулося у четвер, 28 травня.

За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів. Угоду було підписано 27 травня у Брюсселі та Києві. Кредитором виступає Європейський Союз в особі Європейської комісії, тоді як з українського боку агентом-позичальником визначено Національний банк України. Загальний обсяг фінансування може сягнути до 90 млрд євро. Гроші спрямують на подолання наслідків війни, підтримку економічної стабільності та зміцнення державних фінансів.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Попри формальний статус довгострокової пільгової позики, для бюджету України ці кошти фактично матимуть характер грантової підтримки. Обслуговування кредиту здійснюватиметься за рахунок бюджету ЄС, а повернення основної суми передбачене лише у разі отримання Україною репарацій від Росії.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зокрема, на 2026 рік передбачено до 45 млрд євро фінансування. З них до 28,3 млрд євро планують спрямувати на оборонні потреби – закупівлю озброєння та розвиток оборонно-промислового комплексу. Ще 16,7 млрд євро підуть на бюджетну підтримку, зокрема соціальні видатки та покриття дефіциту.

Бюджетна частина розподіляється між програмою Ukraine Facility та прямою макрофінансовою допомогою, яка виплачуватиметься у три транші. Перший транш становитиме 3,2 млрд євро, другий – 3,7 млрд, третій – 1,45 млрд євро. Отримання кожного наступного траншу залежатиме від виконання Україною низки умов, серед яких – збереження демократичних інститутів, верховенства права, позитивна оцінка реформ Єврокомісією та незворотність антикорупційних змін.

Також угода передбачає структурні реформи у податковій та митній сферах, зокрема оподаткування міжнародних посилок, доходів цифрових платформ, зміни для ФОПів, реформу ПДВ і митниці, а також запровадження нового Митного кодексу відповідно до правил ЄС.

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз офіційно затвердив надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки, а також ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.