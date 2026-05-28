Ремонт Кульпарківської виконає «Вельт Капітал»

Тендер на реставрацію головного корпусу Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській, 95 виграла львівська компанія ТОВ «Вельт Капітал». Вартість її остаточної пропозиції становила 452,7 млн грн з ПДВ. Про це свідчать дані системи Prozorro.

У торгах також брала участь будівельна фірма «Жовква» ЛТД, яка запропонувала нижчу ціну – 402,7 млн грн. Однак її пропозицію відхилили, а переможцем обрали «Вельт Капітал». Цікаво, що це вперше за історію закупівель на реставрацію цієї будівлі тендер мав двох учасників, адже усі попередні черги ремонтних робіт без конкуренції вигравала саме «Вельт Капітал».

Цього разу початкові пропозиції виявились майже однаковими: «Жовква» запропонувала 462,75 млн грн, «Вельт Капітал» – 459,25 млн грн. Аукціон тривав три раунди. У першому раунді обидві компанії знизили ставки: «Жовква» – до 452,75 млн грн, «Вельт Капітал» – до 452,7 млн грн. У другому та третьому раундах «Жовква» продовжила знижувати ціну і зупинилась на 402,75 млн грн, що майже на 50 млн менше, ніж пропонував суперник. «Вельт Капітал» свою ставку більше не змінювала.

«Жовква» запропонувала нижчу ціну у підсумку / Скриншот з сайту Prozorro

За результатами аукціону мінімальну ціну показала саме «Жовква» і формально мала б стати переможцем.

Пропозицію з мінімальною ціною відхилили

Однак 22 травня 2026 року тендерний комітет відхилив пропозицію «Будівельної фірми “Жовква”». В короткому описі закупівлі зазначено, що підставою стала невідповідність технічній специфікації: «у складі пропозиції були зазначені товари або матеріальні ресурси, що не походять із прийнятних країн», що є порушенням вимог тендерної документації.

Після відхилення єдиним учасником тендеру залишилася «Вельт Капітал» із ставкою 452,7 млн грн. 27 травня компанію оголосили переможцем, того ж дня опублікували повідомлення про намір укласти договір. Контракт наразі має статус pending. Це означає, що сторони перебувають в обов’язковому періоді очікування, який зазвичай триває 10 днів. Упродовж цього часу «Будівельна фірма “Жовква”» ще може оскаржити своє відхилення до Антимонопольного комітету.

«Вельт Капітал» вшосте ремонтуватиме лікарню

Для «Вельт Капітал» це вже шостий підряд, пов’язаний із реставрацією цієї лікарні. Компанія виконала першу чергу реконструкції у 2023–2024 роках за 23,9 та 39,7 млн грн, а потім двічі вигравала тендер на другу чергу – в обох випадках без конкуренції, один раз як єдиний учасник на суму 162,4 млн грн.

Сама «Вельт Капітал» має неоднозначну репутацію. Після першого тендеру 2025 року журналісти NGL.media виявили суттєве завищення цін на будівельні матеріали у кошторисі компанії – збиток від завищених цін оцінили у 9,8 млн грн.

Схожі претензії до компанії виникали й на інших об’єктах, зокрема, під час ремонту Будинку офіцерів і нейрохірургічного відділення Першого ТМО Львова. За десять років «Вельт Капітал» отримала бюджетних підрядів на понад 6,6 млрд грн.

Що відомо про новий контракт?

Як писав ZAXID.NET, новий контракт є найбільшим з усіх попередніх. Роботи передбачають відновлення лівого крила головного корпусу: приміщення другого та третього поверхів, перепланування під сучасні вимоги, заміну підлоги на медичний лінолеум і керамічну плитку, реставрацію паркету та сходових кліток. Повністю замінять інженерні мережі – водопостачання, каналізацію, електропостачання та опалення.

Фінансування змішане: 344,7 млн грн надійде від НСЗУ в межах європейської програми Ukraine Facility, 100 млн грн – субвенція з державного бюджету, ще 20 млн грн – з обласного. Підрядник зобов’язаний завершити роботи до 31 грудня 2027 року.

Зауважимо також, що головний корпус лікарні є пам’яткою архітектури місцевого значення, тому всі роботи кваліфікуються як ремонтно-реставраційні з дотриманням особливих вимог до збереження архітектурного вигляду будівлі.

Довідково. ТОВ «Вельт Капітал» – львівська компанія, яка працює у сфері будівництва з 2016 року. Її керівницею є Тетяна Павленко.