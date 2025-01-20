Будинок офіцерів розташований у центрі Луцька та є памʼяткою архітектури

Луцький національний технічний університет за результатами тендеру замовив у ТОВ «Вельт Капітал» реставрацію Будинку офіцерів за 127,8 млн грн. Як повідомило 20 січня видання «Наші гроші», ціни на товари завищили щонайменше на 4 млн грн.

На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що замовник обрав переможцем тендеру єдиного учасника, який взяв участь у відкритих торгах. ТОВ «Вельт Капітал» має до кінця 2027 року завершити реставрацію Будинку офіцерів на вулиці Винниченка, 8 із пристосуванням його під інтерактивний простір «Музей науки» за гроші державного бюджету. Для цього у 2025 році планують витратити 10 млн грн, а кожного наступного – по 59 млн грн.

Будинок офіцерів розташований у центрі Луцька та є пам’яткою архітектури. Відрестовраваний комплекс складатиметься з чотирьох будівель. За інформацією журналістів, відповідно до інформації про ціни на матеріали, у тендері є випадки суттєвого завищення цін.

До прикладу, шпаклівку Capalith Fassaden-Feinspachtel P врахували по 62 грн/кг, коли магазин ColorMaster продає її по 26 грн/кг, а ТОВ «Альпітек» по 38 грн/кг. Припливну установку Вентс ПА 03 Е замовили по 302 400 грн/шт, а компанія «Вентс», офіційний представник компанії-виробника, пропонує її по 141 674 грн/шт, що більш ніж удвічі дешевше.

Припливно-витяжні установки ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла замовили по 216 512 грн/шт. Компанія «Вентс» продає їх по 133 843 грн/шт, а інтернет магазин «ОВК Комплект» по 137 899 грн/шт. Це на 36-38% дешевше.

Круглі лісоматеріали хвойних порід довжиною 3-6,5 м діаметром 14-24 см врахували по 9 480 грн/куб. м. Середньозважена ціна на круглі лісоматеріали з сосни, яку вільно реалізовують державні лісгоспи на «Українській універсальній біржі» зараз становить близько 3 700 грн/куб. м, що в 2,5 раза дешевше.

Невідомі гіпсокартонні вогнестійкі листи товщиною 12 мм врахували по 269 грн/м2. Магазини «Епіцентр» та «Нова лінія» у Луцьку продають вогнетривкий гіпсокартон Knauf і Rigips PRO товщиною 12,5 мм по однаковій ціні – 178 грн/м2, що на 34% дешевше.

Так, ймовірна переплата по зазначених позиціях може становити 4 млн грн. Крім того, деякі товари неможливо точно ідентифікувати. Зокрема, йдеться про дерев’яні вікна з подвійним склопакетом на 7,8 млн грн і кам’яними підвіконнями, дизайнерські люстри по індивідуальному замовленню на 396 тис.грн по 19 800 грн/шт, декоративні ліпні деталі, акустичну систему тощо.

Додамо, що ректоркою Луцького національного технічного університету з 2020 року є Ірина Вахович, ексголова Волинської обласної ради, а уповноваженою особою з публічних закупівель – Тетяна Сібільова.

«Вельт Капітал» належить львів’янці Тетяні Павленко, а раніше засновницею компанії була Ярина Газда з Городка. ZAXID.NET розповідав, що у судовому реєстрі можна знайти ухвалу про проведення обшуків у «Вельт Капітал» через схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія неодноразово потрапляла у скандали, пов'язані із закупівлями.