Головний корпус психіатричної лікарні

Львівська обласна психіатрична клінічна лікарня уклала договір з ТОВ «Вельт Капітал» на ремонт головного корпусу медзакладу, що на Кульпарківській, 95. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вартість робіт становить майже 24 млн грн. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, завершити ремонт підрядник має до кінця 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, у приймальному та реанімаційному відділеннях підрядник відремонтує зовнішні сходи, відреставрує двері та паркетну підлогу, оновить санвузли, відреставрує стіни. Крім цього, планують відремонтувати систему опалення та водопостачання, вентиляцію, каналізацію, освітлення тощо.

Зазначимо, що головний корпус психіатричної лікарні почали зводити 1870 року. Архітектором був Адольф Кун. З 1875 року лікарня приймала перших пацієнтів.

Переможцем тендерного аукціону стало ТОВ «Вельт Капітал», яке було єдиним учасником торгів. За інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, компанія зареєстрована у Львові й працює з 2016 року. Керівницею та підписантом є Тетяна Павленко. Основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель. Зазначимо, що у судовому реєстрі можна знайти ухвалу про проведення обшуків у «Вельт Капітал» через участь у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У серпні ТОВ «Вельт Капітал» перемогло у тендері на ремонт двох вулиць у передмісті Луцька за майже 40 млн грн. Луцьке ПП «Ространс», яке теж брало участь у торгах, заявило, що «Вельт Капітал» не має необхідної техніки для ремонту вулиць. Крім цього, львівське підприємство не довело, що може виготовити потрібну кількість будівельної суміші. На скаргу відреагував Антимонопольний комітет і зобов'язав департамент інфраструктури Волинської ОВА скасувати рішення про визнання переможцем ТОВ «Вельт Капітал». Адміністрація 21 серпня скасувала рішення, але вже 31 серпня таки підписала угоду з львівською компанією.

Додамо, що ТОВ «Вельт Капітал» неодноразово було об'єктом журналістських розслідувань. Видання «Наші гроші» повідомляло, що впродовж вересня та жовтня компанія отримала низку підрядів від ДСГП «Ліси України» на будівництво лісових доріг у Рівненській, Волинський, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вартість закупівель становить 53,02 млн грн. Ціни на окремі будівельні матеріали є вищими за ринкові. Наприклад, вартість щебеню у півтора рази вища від даних моніторингу ДП «ДерждорНДІ», яке веде публічний моніторинг цін будматеріалів.

Також «Наші гроші» розповідали, що 6 липня 2023 року «Вельт капітал» переміг у тендері на ремонт школи у селі Милятичі за 22,7 млн грн, який оголосила Солонківська сільська рада. У школу планують поселити внутрішньо переміщених осіб. За інформацією журналістів, ціни у закупівлі суттєво завищені. Наприклад, на пожежний димовий сповіщувач у кошторисі передбачили 1878 грн за штуку, але вартість найновішої версії пристрою на ринку становить 225 грн. Зазначимо, що 8 вересня Солонківська сільрада уклала додаткову угоду з «Вельт Капітал», якою зменшила вартість робіт на понад 2 млн грн. Крім цього, за завищеними цінами компанія ремонтує тепломережу у місті Володимир Волинської області.

У 2022 році ТОВ «Вельт Капітал» перемогло у тендері Яворівської міської ради на ремонт місцевих доріг на 39,9 млн грн. Антикорупційний центр NGL.media зазначає, що компанія не мала власної техніки, щоб проводити роботи, й залучила інших підрядників. Волинське видання «Сила правди» розповідало, що ТОВ не мало техніки, але перемогло в аукціоні на ремонт вулиці Набережної у Світязі за майже 25 млн грн.

Крім цього, розслідувачі NGL.media розповідали, що у 2018 році Управління майном спільної власності Львівської обласної ради підписало угоду з ТОВ «Вельт Капітал» на ремонт приміщення колишнього Російського центру у Львові на вулиці Короленка, 1а. Вартість робіт становила 6,1 млн грн. У торгах також взяло участь приватне підприємство «Арагас», яке запропонувало відремонтувати приміщення на 30 тис. грн дорожче. NGL.media зазначає, що компанії «розіграли» тендер між собою. До того вони імітували конкуренцію у 16 закупівлях і завжди перемагало ТОВ «Вельт Капітал». Раніше керівницею обох компаній була Ярина Газда.