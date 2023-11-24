Вулиця Львівська у Зимній Воді на скріншоті з Google maps за 2015 році

Зимноводівська сільська рада 22 листопада оголосила тендер на капітальний ремонт вул. Львівської у Зимній Воді. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що очікувана вартість закупівлі становить 48,2 млн грн. Гроші на ремонт виділили з місцевого бюджету. Початок аукціону запланований на 1 грудня, тоді мають обрати фірму-підрядника. Завершити ремонтні роботи планують у листопаді 2024 року.

Відповідно до тендерної пропозиції, у Зимній Воді хочуть відремонтувати відрізок дороги від вул. Миру до вул. Івана Мазепи, протяжність якого 1,5 км. До того ж у 2023 планують витратити перші 1,5 млн грн.

Відрізок вул. Львівської (скриншот з Google maps)

Згідно тендерної документації, підрядник має прокласти каналізаційні труби та нове дорожнє покриття, відремонтувати тротуари, укріпити кювети. Також облаштує територію обабіч дороги, водоперепускні труби та дощовідводи, нанесе дорожню розмітку та встановить знаки. Переможця торгів обиратимуть за критерієм ціни.