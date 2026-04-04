Ворожі дрони уразили за допомогою безпілотників-перехоплювачів STING

Український військовий вперше у світі зміг знищити два російські ударні безпілотники типу «Шахед» перебуваючи на відстані близько 500 км від цілей. Про це у суботу, 4 квітня, повідомили в оборонній компанії «Дикі Шершні».

За їхніми даними, операцію виконав пілот підрозділу BULAVA на позивний «Халк». Він уразив ворожі дрони за допомогою безпілотників-перехоплювачів STING. У компанії наголосили, що це перший подібний випадок у світі, коли оператор, перебуваючи на такій значній відстані від точки запуску, зміг одночасно знищити одразу два ударні безпілотники.

Як пояснили розробники, досягти такого результату вдалося завдяки технології Hornet Vision Ctrl, яка забезпечує керування дронами на великій відстані. Цю систему представили наприкінці березня 2026 року. Вона вже пройшла бойові випробування і показала ефективні результати на фронті.

Наразі триває серійне впровадження технології. Очікується, що її використання дозволить українським підрозділам значно розширити зону контролю – з приблизно 20 до 100 км для одного екіпажу.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня оператори Сил безпілотних систем завдали удару по місцю російських БпЛА «Гербера» прямо під час пусків.