Момент удару по екіпажу та пусових установках БпЛА «Гербера»

У ніч на суботу, 28 березня, оператори Сил безпілотних систем завдали удару по місцю пусків російських БпЛА «Гербера». Про це повідомили у пресслужбі 1-го окремого центру БпС СБС.

За ураження ворожого екіпажу, який вже починав запускати ударні дрони по Україні, відповідав 1-й окремий центр БпС. На відео, яке оприлюднили у пресслужбі Сил безпілотних систем, видно кілька машин, з яких запускали дрони типу «Гербера». Біля авто стояв російський екіпаж, який здійснював пуски.

На кадрах видно ураження ворожих авто з дронами на дахах. У пресслужбі СБС уточнили, що росіян атакували під час того, як вони готувалися атакувати Україну.

«Відплата не змусила себе чекати. Ми зупинили ворога ще до того, як у небо піднялись “шахеди”. Тепер менше дронів полетять у наші міста, де не будуть лунати сигнали повітряних тривог», – повідомили у пресслужбі СБС.

Де саме уразили російський екіпаж, у пресслужбі окремого центру БпС не уточнили.

Зазначимо, дрон «Гербера» – це дешевша варіація іранського БпЛА Shahed. Він оснащений 4G-модемом для передачі відео в режимі реального часу, що дозволяє використовувати українські мобільні мережі для комунікації. Дрон може виконувати розвідку, спостереження, завдавати ударів та відволікати засоби ППО.