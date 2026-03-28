Після атаки дронів зайнялася пожежа на одному з найбільших НПЗ в Росії
Також ракетою «Фламінго» вдарили по хімічному підприємству в Самарській області
У ніч на суботу, 28 березня, безпілотники завдали ударів по російському Ярославлю, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Внаслідок атаки на заводі зайнялася пожежа.
Росіяни й соцмережах поширили відео, на яких видно, загоряння на території НПЗ «Славнєфть-ЯНОС» в Ярославлі. На кадрах видно великий стовп диму та масштабну пожежу. Крім того, на відео чутно проліт безпілотників.
Зазначимо, цей НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством у північній частині Росії. За обʼємами нафтопереробки «Славнєфть-ЯНОС» займає пʼяте місце у Росії з продуктивністю у 15 млн тонн нафти на рік. На підприємстві виробляють бензин, дизельне пальне та авіакеросин, які активно застосовують на війні проти України.
Додамо, цей НПЗ вже не вперше потрапляє під атаку дронів. У грудні 2025 року БпЛА двічі за дві доби атакували завод, внаслідок чого там фіксували пожежі.
Крім того, OSINT-спільнота та радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомили про атаку на хімічне підприємство «Промсінтез» у Чапаєвську, що в Самарській області. За даними осінтерів «Кіберборошно», підприємство атакувала ракета FP-5 «Фламінго» – удар припав на виробничу зону, де здійснюють синтез вибухових речовин.
Після повідомлення OSINT-спільноти власник компанії-виробника «Фламінго» Fire Point Денис Штілерман показав відео із запуском ракет.
— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) March 28, 2026
«Чапаєвськ», – прокоментував відео Штілерман.
Зазначимо, ракета «Фламінго» розроблена українською компанією Fire Point спільно з британською Milanion Group. Ракета здатна уразити ціль на відстані до 3 тис. км та перебувати у повітрі протягом чотирьох годин. Крім того, максимальна швидкість української розробки становить 950 км/год, а вага її бойової частини складає 1 тонну.