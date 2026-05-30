Киянин в горах несподівано зустрів ведмедицю

На Закарпатті прикордонники допомогли жителю Києва, який вночі у горах зустрів ведмедицю. Чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, повідомили в Державній прикордонній службі України в суботу, 30 травня.

За даними служби, киянин самостійно спланував маршрут поза пунктами пропуску та вирушив у бік українсько-румунського кордону. Під час переходу він натрапив на дику тварину. Рятуючись від ведмедиці, киянин виліз на дерево, звідки зателефонував по допомогу.

На місце події оперативно прибули військовослужбовці відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону. На той момент ведмедиці поблизу вже не було. Прикордонники допомогли киянину безпечно спуститися та доправили його до прикордонного підрозділу.

За спробу незаконного перетину державного кордону на нього склали адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Санкція статті передбачає штраф від 3400 до 8500 грн, або адміністративний арешт до 15 діб із можливою конфіскацією засобів правопорушення.

Румунія має найбільшу популяцію бурих ведмедів у Європі. За даними Міністерства навколишнього середовища країни станом на 2025 рік, отриманими внаслідок масштабного генетичного дослідження, у румунських лісах мешкає від 10 419 до 12 770 бурих ведмедів. Попередні оцінки свідчили про приблизно 8 тисяч особин. Водночас румунська влада та фахівці вважають екологічно оптимальною чисельність популяції на рівні близько 4 тисяч тварин. Через зростання кількості ведмедів у країні останніми роками почастішали конфлікти між хижаками та людьми, що спричинило дискусії щодо контролю чисельності популяції