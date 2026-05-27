На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Організував її 27-річний місцевий мешканець, який зараз перебуває в тюрмі за аналогічний злочин. Також його раніше судили за майнові злочини. Про це у середу, 27 травня, повідомили у поліції Закарпатської області.

Попри ув’язнення, чоловік організував нову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за межі України. До неї він залучив двох мешканців селища Вишково Хустського району – свою 31-річну двоюрідну сестру та її 33-річного чоловіка.

За даними слідства, спільники інструктували «клієнтів» щодо майбутнього трансферу до Румунії та отримували оплату за такі послуги, тоді як організатор дистанційно координував їхні дії з тюрми за допомогою мобільного телефону.

Правоохоронці затримали подружжя «на гарячому» – одразу після отримання восьми тис. доларів від клієнта. Затримання провели на околиці селища Вишково Хустського району, за п’ять кілометрів від держрубежу. Одночасно поліцейські провели обшук у камері 27-річного організатора і вилучили мобільний телефон із доказами причетності до злочину.

Обох затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. Усім трьом учасникам схеми слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна. У справі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють можливу причетність інших людей.