Ідея показу є частиною заявки на конкурс "Європейська столиця культура"

У жовтні 2026 року у Львові планують показати японську футуристичну оперу за участі андроїда «Марія», повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Це проєкт японського композитора Кейїчіро Шібуя, що вже показували в Японії, Німеччині, Франції, Шарджі та Дубаї. Перемовини про це в Токіо ведуть директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин та артдиректор установи Богдан Шумилович.

Опера поєднує оркестр, електронну музику, фортепіано, візуальне мистецтво та буддійський спів шьомьо – традицію, якій понад 1200 років. Центральний образ опери – андроїд «Марія», створений за образом покійної дружини композитора, яка мала українсько-єврейське походження. Через технології та музику проєкт говорить про пам’ять, втрату та співіснування людини й технологій.

Ідея привезти оперу до Львова виникла під час роботи львівської команди над заявкою міста на конкурс «Європейська столиця культури 2030».

«Проєкт став одним із важливих елементів концепції «Відповідальність бути» – для нас це про активне пам’ятання та нові способи проживання втрати через мистецтво й технології. Богдан розповів, як приблизно рік тому написав Кейїчіро лист із пропозицією привезти оперу до Львова. Митця вразило, наскільки глибоко у Львові розуміють його творчість та ідеї», – розповіли в Інституті стратегії культури.

Додамо, що Львів не переміг у конкурсі, проте деякі заплановані в межах заявки проєкти все одно реалізують у Львові.