Аверс срібної монети Екстер

Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету «Український авангард. Олександра Екстер», яка присвячена видатній українській художниці, педагогу та одній із піонерок стилю ар-деко – Олександрі Екстер. Вона є однією з ключових постатей європейського авангардного мистецтва XX століття.

У НБУ зауважили, що випуск цієї монети започатковує новий тематичний напрям у нумізматичній програмі НБУ – «Український авангард». Серія має на меті вшанувати внесок Олександри Екстер та інших українських митців, чиї інноваційні художні експерименти вплинули на розвиток світового мистецтва.

Як виглядає монета?

Пам’ятна монета має номінал 10 грн і виготовлена зі срібла 999 проби у формі восьмикутника. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама.

На аверсі монети розміщено ескіз театрального костюма до «Іспанського танцю» авторства Олександри Екстер. Зображення виконане на дзеркальному тлі та доповнене кольоровими елементами, що підкреслюють унікальний авангардний стиль мисткині. Використання ескізу погодив Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

Також на аверсі розміщено малий Державний Герб України, напис «Україна», номінал 10 грн із графічним знаком ₴, рік карбування – 2026, а також вертикальний напис «Олександра Екстер» і логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети сценічний фрагмент у дусі робіт Олександри Екстер / Фото НБУ

На реверсі монети зображено стилізований фрагмент театральної сцени, що відсилає до сценографічних робіт художниці та її внеску в розвиток сценічного мистецтва.

Пам’ятна монета «Український авангард. Олександра Екстер» введена в обіг 22 травня 2026 року. Її тираж становить до 10 тис. штук. Купити монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 2 червня 2026 року, а також у банків-дистриб’юторів. Водночас ціну монети наразі офіційно не повідомляли.

Зауважимо, що ціна буде значно вище номінальної, адже монета виготовлена зі срібла, має обмежений тираж та унікальний дизайн. Наприклад, напередодні Великодня НБУ випустив пам’ятну монету номіналом 10 грн під назвою «Великодня радість» у формі писанки. Її ціна була понад 8 тис. грн.

Хто така Олександра Екстер?

Олександра Екстер – українська художниця-авангардистка, сценографка та одна з ключових постатей європейського мистецтва початку ХХ ст. Народилася у 1882 році та працювала на перетині кількох напрямів модернізму – кубофутуризму, конструктивізму й ар-деко. Екстер належала до тих митців, що формували нову візуальну мову авангарду, експериментуючи з кольором, формою та простором.

Особливо відома її робота в театрі, адже Екстер створювала інноваційні сценографії та костюми, які, за словами мистецтвознавців, ламали традиційні уявлення про театральне оформлення. Олександра Екстер працювала з провідними театральними постановками свого часу та мала суттєвий вплив на розвиток сценічного мистецтва в Європі.

Після революційних подій початку ХХ століття художниця жила і працювала в Україні, Росії та згодом у Франції, де продовжила творчу діяльність і викладання.