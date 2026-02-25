НБУ презентував нові монети з серії «Ми сильні. Ми разом»

Національний банк 24 лютого ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети із серії «Ми сильні. Ми разом» про регіони України. Нові монети присвячені Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Усі монети мають номінал 10 грн та виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Їхній аверс відповідає дизайну обігової 10-гривневої монети зразка 2018 року.

НБУ ввів у обіг три пам'ятні монети, присвячені прифронтовим регіонам / Фото НБУ

Водночас на реверсі кожної монети розміщено стилізовану мапу України з адміністративними межами, де виділено область, якій присвячений випуск. Зокрема, на монетах окремо позначені території Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Поступово в обіг планують ввести по 2 мільйони екземплярів кожної монети. Як наголосили в НБУ, ці 10-гривневі монети є законним платіжним засобом і прийматимуться без обмежень як звичайні обігові монети номіналом 10 грн. Частину тиражу сформують у спеціально оформлені ролики по 25 монет у кожному. Тираж таких роликів становитиме 15 тисяч штук для кожного виду.

У НБУ також повідомили, що випуск серії триватиме у 2026–2027 роках. Загалом планується ввести в обіг 54 мільйони пам’ятних монет, присвячених усім областям України.

Як писав ZAXID.NET, серію «Ми сильні. Ми разом» Нацбанк започаткував минулого року, зокрема, перші монети презентували 1 грудня – у річницю Всеукраїнського референдуму 1991 року щодо підтвердження Акта проголошення незалежності України. Із 1 грудня 2025 року в обіг надійшли перші три монети серії, присвячені регіонам, які першими опинилися під ударом російської агресії: Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областям.